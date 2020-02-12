Польша завела дело на "газопровод Путина": что потребовали от России

Польский антимонопольный регулятор UOKIK потребовал у "Газпрома" документы для расследования о газопроводе "Северный поток-2", который Россия строит в обход Украины.

Ранее UOKIK оштрафовал на десятки миллионов евро французскую компанию Engie Energy, когда та отказалась от сотрудничества в рамках этого дела, сообщил "Интерфакс". "15 января 2020 года "Газпром" получил уведомление от Польского комитета по конкуренции с запросом информации и документов для проведения расследования", – говорится в меморандуме нового выпуска еврооблигаций "Газпрома".

А несколькими днями ранее в России заявили, что работы по "Северному потоку-2" будут завершены несмотря на любое сопротивление США или других стран.

Польша начала антимонопольное расследование в отношении "Газпрома" в 2018 году. Там подозревают, что в ходе строительства "Северного потока-2" ПАО "Газпром" вступил в сговор с европейскими партнерами-кредиторами (по основанию "создание совместного предприятия без получения предварительного согласия президента UOKIK").

"Газпром" попытался прекратить расследование, но в UOKIK считают, что его проекты задевают польские интересы, а потому требуют их согласия.

Агентство отмечает, что в ноябре 2019 года UOKIK оштрафовал французскую Engie Energy за "упорный и безосновательный отказ" предоставить информацию для расследования. О штрафах польского регулятора в отношении других участников проекта не сообщалось. К примеру, германская Wintershall Dea комментировала, что находится в диалоге с польским регулятором.

"Северный поток-2"

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".

В частности, подрядчику "Северного потока-2" пригрозили "существенным падением стоимости акций и убийством финансовой жизнеспособности" вследствие полной блокировки всех активов компании в Соединенных Штатах. Кроме того, могут быть запрещены операции с Allseas Group S.A, а также принят запрет на въезд представителям компании в США.

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