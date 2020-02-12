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12 февраля • обновлено в 16:09
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/ Рынки и компании

Польша завела дело на "газопровод Путина": что потребовали от России

2.4т
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Польский антимонопольный регулятор UOKIK потребовал у "Газпрома" документы для расследования о газопроводе "Северный поток-2", который Россия строит в обход Украины.

Ранее UOKIK оштрафовал на десятки миллионов евро французскую компанию Engie Energy, когда та отказалась от сотрудничества в рамках этого дела, сообщил "Интерфакс". "15 января 2020 года "Газпром" получил уведомление от Польского комитета по конкуренции с запросом информации и документов для проведения расследования", – говорится в меморандуме нового выпуска еврооблигаций "Газпрома".

А несколькими днями ранее в России заявили, что работы по "Северному потоку-2" будут завершены несмотря на любое сопротивление США или других стран.

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Польша начала антимонопольное расследование в отношении "Газпрома" в 2018 году. Там подозревают, что в ходе строительства "Северного потока-2" ПАО "Газпром" вступил в сговор с европейскими партнерами-кредиторами (по основанию "создание совместного предприятия без получения предварительного согласия президента UOKIK").

"Газпром" попытался прекратить расследование, но в UOKIK считают, что его проекты задевают польские интересы, а потому требуют их согласия.

Агентство отмечает, что в ноябре 2019 года UOKIK оштрафовал французскую Engie Energy за "упорный и безосновательный отказ" предоставить информацию для расследования. О штрафах польского регулятора в отношении других участников проекта не сообщалось. К примеру, германская Wintershall Dea комментировала, что находится в диалоге с польским регулятором.

"Северный поток-2"

"Северный поток-2"

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

  • Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

  • Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

  • Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

  • Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".

  • В частности, подрядчику "Северного потока-2" пригрозили "существенным падением стоимости акций и убийством финансовой жизнеспособности" вследствие полной блокировки всех активов компании в Соединенных Штатах. Кроме того, могут быть запрещены операции с Allseas Group S.A, а также принят запрет на въезд представителям компании в США.

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Автор
Андрей Довгань
Место
Польша
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hunt andres
hunt andres
А при чем здесь какой-то пшекский рыгулятор и СП???????
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фил филька
фил филька
дык французи послали накуй поляков с оплатой. обос скромно умолчал об этом)) ну а россия тем более нянчиться с поляками не будет)
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Махно Володимир
Махно Володимир
россию уже хорошо прессуют со всех сторон! россию нужно yничтoжить! смешать с гoвнoм! без всего мира. россия это пoмoйнaя ямa!
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Махно Володимир
Махно Володимир
фил филька, газ США, уголь ЮАР, твэлы уже не закупаем практически у россии, тоже уже у США, ты не знал? теперь знаешь!
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1
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фил филька
фил филька
Махно Володимир, а где уголь газ твэлы покупать будете?))
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