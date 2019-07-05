"Полный провал": в Кабмине отреагировали на решение суда по "Нафтогазу"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что отдельные судьи связаны с контрабандой. Кроме того, он обвинил судью Андрея Федорчука в том, что он "одним росчерком пера" лишил бюджет 12,5 млрд грн.

Такое заявление премьер сделал во время заседания Кабмина 5 июля. Так, по словам Гройсмана, "Нафтогаз" подал иск против правительства для того, чтобы не выплачивать дивиденды в размере 12,5 млрд грн. И судья Андрей Федорчук с аргументами компании согласился.

"Сидит один судья и росчерком пера принимает решение не платить взносы и подписывает его именем Украины. Наши юристы говорят, что это абсолютно неправомерное решение", – заявил Гройсман.

При этом Гройман заявил, что в Украине произошел "полный провал" с судебной реформой.

Андрей Коболев

Также премьер обвинил судебную систему в том, что они покрывали контрабанду и тормозили реформу таможенной службы. "Мы решили полностью обновить систему таможни, чтобы перезагрузить систему. Так как и в прошлые периоды. Негативные роли сыграли отдельные представители судебной системы. Мы провели публичный конкурс. Открыли его для всех кандидатов. И что сделал суд? Суд взял и принял решение остановить конкурс и точка. Сколько мы потратили времени? 67 дней был заблокирован конкурс. 67 дней. Те, кто хотел, чтобы система оставалась старой. Думаю, и дальше будут мешать", – заявил Гройсман.

Отметим, по решению Окружного административного суда Киева, приостановившего решение Кабинета министров, "Нафтогаз Украины" может не выплачивать дивиденды в размере 12,25 млрд грн, что составляет 90% чистой прибыли за 2018 год.

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