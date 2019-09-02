"Полностью лишили моря": в Крыму военные "отжали" один из лучших пляжей

У жителей аннексированного Крыма местные "власти" и российские военные планомерно отнимают пляжи. К примеру, от моря отрезали самый населенный район Севастополя.

После того, как в августе 2019 года на карте берега бухты Камышовая появлися участок "для размещения объектов, предназначенных для обеспечения обороны и безопасности", жители многотысячного микрорайона "Омега 2" полностью лишились моря. Об этом пишут "Примечания".

"На карте эта полоса земли отрезает район от моря. Как она будет использоваться, пока неясно, но, если там появится забор, доступа к морю в этом месте не останется", – говорится в материале.

"Военная земля" выделена желтым цветом primechaniya.ru

Другие прибрежные участки были раздерибанены ранее. К морю остались лишь небольшие проходы. Но никто не дает гарантию, что их не перекроют заборами.

Зачастую землю отдают под производства, которые вредят природе и людям. К примеру, на участке, который предназначался для строительства гаражей, после аннексии Крыма построили цементный терминал и бетоносмесительный узел.

"Бизнесменов строительной отрасли ни капли не смущает, что до окон жилых многоквартирных домов 250 метров, а до уреза моря в бухте – 300", – говорится в материале.

Цементный терминал постоянно выбрасывает пыль primechaniya.ru

"В результате вырисовывается мрачная картина микрорайона, окруженного с трех сторон морем - но моря лишенного. Кое-где сохранившуюся 20-метровую полоску у воды, закреплённую для обязательного свободного доступа к морю согласно Водному кодексу РФ, можно уже не учитывать. Ведущие к ней узкие проходы могут быть в любой момент перекрыты под тем или иным предлогом", – описывает издание реалии жизни аннексированного Россией полуострова.

У жителей Севастополя отбирают выход к морю autogear.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму российские военные из баз под Севастополем хотят отсудить у местных "властей" пляж "Мыс Толстый".

В Партените местные пляжи стали одними из самых недоступных в аннексированном Крыму. По словам местных жителей, большинство пляжей стали платными или вовсе недоступными для туристов, потому что цена на вход постоянно растет.

А на пляже в Батилимане на указателе “Пляж закрыт! Купание запрещено" неизвестные дописали “Крым наш”. Оккупанты забрали не только пляж, но и запретили приближаться к нему, перекрыв дороги.

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