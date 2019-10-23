Зеленский задумал отобрать у государства монополию на спирт: чего ждать от новшества

Президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект об отмене государственной монополии на производство пищевого спирта.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. Если парламент поддержит документ, то монополия будет отменена с 1 января 2020 года. А производить спирт смогут предприятия любой формы собственности при условии, что они получат лицензию.

Также лицензия будет нужна для оптовой торговли спиртом на территории Украины.

"Оптовую торговлю этиловым спиртом для медицинских и ветеринарных целей могут осуществлять учреждения здравоохранения и субъекты хозяйствования (организации) зооветеринарного снабжения независимо от формы собственности при наличии лицензии. Порядок ведения реестра указанных учреждений устанавливает Кабинет Министров Украины", – сказано на сайте главы государства.

Также проект закона вводит полную либерализацию экспорта спирта из Украины. Этим смогут заниматься предприятия, у которых есть лицензия на производство.

В то же время для защиты отечественных производителей импортировать спирт до 1 января 2022 года смогут только госпредприятия, уполномоченные Кабмином.

Ожидается, что этот закон поможет создать в Украине цивилизованный рынок спирта и ликероводочных изделий.

В пресс-службе добавляют, что в последние годы легальное производство спирта в Украине упало, а фальсификата – выросло.

"В течение последних 10 лет производство легального пищевого спирта в Украине сократилось в четыре раза. В то же время доля теневого оборота пищевого спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% от общего потребления пищевого спирта в стране в 2019 году", – сказали в пресс-службе.

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Эту реформу уже прокомментировал министр развития экономики Тимофей Милованов. "Двигаемся вперед по "Укрспирту". Демонополизация, приватизация и детенизация", – написал Милованов в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине контрафактный спирт продают на рынках, в магазинах и даже в сети. Такой напиток может стоить жизни. Ежегодно десятки украинцев умирают от отравления некачественным алкоголем.

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