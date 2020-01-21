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21 января • обновлено в 10:02
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В Украине перестали штрафовать "евробляхеров": в чем причина

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Украинская полиция не может штрафовать водителей нерастаможенных "евроблях", так как у нее сейчас нет доступа к таможенным базам.

При этом остановить авто на иностранной регистрации для обычной проверки копы могут. Об этом со ссылкой на ответ пресс-службы полиции сообщает "Мукачево.нет". Закарпатские водители "блях" пожаловались, что их стали чаще проверять.

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"В Нацполиции отметили, что пока никаких учреждений и приказов об остановке, проверку и штрафования водителей на иностранном регистрации не было. Авто могут остановить только в стандартных рамках, то нарушение правил дорожного движения, или ориентирования и так далее", – сказано в публикации.

В Управлении патрульной полиции добавили, что в 35 ст. закона "О нацполиции" добавили 10-й пункт. Он дает основание останавливать авто на иностранном регистрации. То есть патрульные имеют право остановить автомобиль и проверить регистрационные документы, наличие страхового полиса водителя и т.д.

"Но именно проверять, законно ли они находятся на территории Украины, и составить админматериал полицейские не могут, ведь у них до сих пор нет доступа к базам данных таможен", – говорится в материале.

Штрафы для "еврономеров"

Штрафы для "еврономеров"

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады отсрочило штрафы за нарушение таможенных правил при ввозе автомобилей с иностранной регистрацией до 31 декабря 2019 года. Однако с 1 января 2020 года в Украине были введены в действие штрафы.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Авто на еврономерах
Место
Украина
Теги
Еврономера полиция Национальная полиция Украины
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