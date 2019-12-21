Массовое закрытие игорных автоматов в Украине: сколько дел завели

Национальная полиция открыла 250 уголовных производств за незаконное занятие игорным бизнесом.

В ходе проверок по состоянию на субботу, 21 декабря, изъято 4,5 тысячи единиц игорного оборудования, стоимость которого превышает 51 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Всего прекращена деятельность 5300 игорных заведений. У правонарушителей изъято 4400 единиц игорного оборудования. Среди изъятого – 29 электронных рулеток, 107 столов для игры в покер, 247 игровых автоматов, 3715 единиц компьютерного оборудования, 318 единиц другого компьютерного оборудования. По фактам занятия игорным бизнесом полицейские открыли 250 уголовных производств по статье "Занятие игорным бизнесом", – сказано в сообщении.

Незаконные азартные игры ГПУ

"Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать "игорному бизнесу", его возглавляют. Это недопустимо и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной", – сказал генпрокурор Руслан Рябошапка.

Незаконные азартные игры ГПУ

Незаконные азартные игры ГПУ

Незаконные азартные игры ГПУ

Незаконные азартные игры ГПУ

Незаконные азартные игры ГПУ

Незаконные азартные игры ГПУ

Незаконные азартные игры ГПУ

Незаконные азартные игры ГПУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 декабря Кабинет министров принял постановление о начале масштабной борьбы с нелегальным игорным бизнесом в Украине.

Министр МВД Арсен Аваков приказал закрыть все игорные заведения Украины до 16:00 пятницы, 20 декабря.

Президент Владимир Зеленский заявил, что власти закрывают залы из-за провального голосования в Верховной Раде за легализацию игорного бизнеса.

Корреспондент ObozTV провел собственное расследование и выяснил, что к вечеру пятницы закрылись далеко не все игорные учреждения Киева.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram