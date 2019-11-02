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2 ноября • обновлено в 10:15
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"Покупаете оружие!" Российский МИД выдвинул громкое обвинение США

1.7т Читать материал на украинском

Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил США в поддержке лояльных Вашингтону вооруженных формирований на доходы от добытой в Сирии нефти.

Об этом он заявил в пятницу, 1 ноября, в эфире пропагандистского телеканала "Россия 24" в программе "Международное обозрение", передает "Интерфакс".

"Нефть вывозится на переработку за пределы Сирии, и, конечно, за счет доходов от этой нефти США поддерживают лояльные им вооруженные формирования", – сказал Лавров.

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Издание сообщает, что ранее в пятницу МИД РФ обвинил США в контрабанде нефти из Сирии на десятки миллионов долларов в месяц. В свою очередь министр обороны США Марк Эспер заявил журналистам, что контроль американских военных над районами нефтяных месторождений в Сирии необходим как для защиты их от ИГИЛ, так и для обеспечения доступа к ним Демократических сил Сирии, оппозиционных сирийскому правительству.

"Покупаете оружие!" Российский МИД выдвинул громкое обвинение США

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Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Сергей Лавров
Место
Сирия
Теги
нефть Россия - страна-агрессор
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Обычная брехня Печальной Лошади (Лавруха). Брехня не подтвержденная ни единым доказательством. Тип этой брехни такой же как и в анекдоте про Чапаева, который утверждал что если у женщины есть рот, значит она в него берет.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Так Трамп на днях заявил, что сирийская нефть теперь принадлежит Америке и что 45 миллионов, которые Америка зарабатывает на воровстве сирийской нефти вполне себе хорошие деньги. А чему удивляться? Президент страны, разбогатевшей на грабеже колоний, как все англосаксонские империи. Украине есть над чем задуматься. Хотя уже поздно.
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