"Покупаете оружие!" Российский МИД выдвинул громкое обвинение США

Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил США в поддержке лояльных Вашингтону вооруженных формирований на доходы от добытой в Сирии нефти.

Об этом он заявил в пятницу, 1 ноября, в эфире пропагандистского телеканала "Россия 24" в программе "Международное обозрение", передает "Интерфакс".

"Нефть вывозится на переработку за пределы Сирии, и, конечно, за счет доходов от этой нефти США поддерживают лояльные им вооруженные формирования", – сказал Лавров.

Издание сообщает, что ранее в пятницу МИД РФ обвинил США в контрабанде нефти из Сирии на десятки миллионов долларов в месяц. В свою очередь министр обороны США Марк Эспер заявил журналистам, что контроль американских военных над районами нефтяных месторождений в Сирии необходим как для защиты их от ИГИЛ, так и для обеспечения доступа к ним Демократических сил Сирии, оппозиционных сирийскому правительству.

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