"Покупаете оружие!" Российский МИД выдвинул громкое обвинение США

Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил США в поддержке лояльных Вашингтону вооруженных формирований на доходы от добытой в Сирии нефти.
Об этом он заявил в пятницу, 1 ноября, в эфире пропагандистского телеканала "Россия 24" в программе "Международное обозрение", передает "Интерфакс".
"Нефть вывозится на переработку за пределы Сирии, и, конечно, за счет доходов от этой нефти США поддерживают лояльные им вооруженные формирования", – сказал Лавров.
Издание сообщает, что ранее в пятницу МИД РФ обвинил США в контрабанде нефти из Сирии на десятки миллионов долларов в месяц. В свою очередь министр обороны США Марк Эспер заявил журналистам, что контроль американских военных над районами нефтяных месторождений в Сирии необходим как для защиты их от ИГИЛ, так и для обеспечения доступа к ним Демократических сил Сирии, оппозиционных сирийскому правительству.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 октября стало известно, что Турция в ускоренном режиме стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику, после того как президент объявил о начале новой военной операции.
О приостановке военной операции Турции на северо-востоке Сирии Эрдоган и вице-президент США Майкл Пенс договорились в четверг, 17 октября. Предполагалось, что после отхода курдов от сирийско-турецкой границы на 30 км Анкара без боя войдет на территорию и установит зону безопасности.
Эрдоган 22 октября встретился с президентом России Владимиром Путиным и договорился с ним о прекращении военной операции "Источник мира".
Минобороны России обвинило США в том, что они якобы покрывают незаконную добычу нефти в Сирии. В обсуждении их версию беспощадно раскритиковали.
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