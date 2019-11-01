"Торговля на крови?" В сеть попали провокационные факты "дружбы" с Россией

В Киеве заметили вагоны РЖД, в которых везли грузы из России. Это вызвало скандал, так как новая власть перед выборами обещала остановить "торговлю на крови". Эксперты объяснили, в чем дело.

Главное:

Через Киев постоянно ходят грузовые поезда из РФ. Это вызвало вопросы к новой власти.

Эксперты объяснили, что это часть международных обзязательств Украины.

Украина зависит от российских товаров, а "Укрзалізниця" – от доходов от их перевозки.

Если транзит остановят, Украина сама попадет под санкции.

"Торговля только усилилась"

Фотографии грузового состава с маркировкой "ВТБ" (правительственный банк РФ) и "РЖД" на вагонах в Facebook опубликовал Алексей Алексеев. "Киев, утро. Составы РЖД, не стесняясь, шпарят через город. Торговля на крови прекращена, коррупцию в верхних эшелонах власти победили, Зе принес для 90% украинцев интернет, Портнов правозащитник, мир это война. Оруэлл...", – подписал Алексеев снимки.

В комментариях он объяснил, что такая ситуация противоречит обещаниям, которые перед выборами давал президент Украины Владимир Зеленский. "Так кто выборы выиграл с криком про торговлю на крови и барыг. У меня такое ощущение, что эта торговля только увеличилась", – написал Алексеев в ответ на замечание, что составы из РФ ходили и при предыдущем президенте Петре Порошенко.

facebook.com / Олексієв Олексій

Российские вагоны в Украине facebook.com / Олексієв Олексій

Российские вагоны в Украине facebook.com / Олексієв Олексій

Российские вагоны в Украине facebook.com / Олексієв Олексій

Российские вагоны в Украине facebook.com / Олексієв Олексій

Почему так происходит

Как объяснил OBOZREVATEL экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава, ограничения конкретно против РЖД в Украине не вводились. Под санкции попала Федеральная грузовая компания и несколько других. А компания ВТБ, хоть и попала под международные санкции, может выступать в качестве лизингодателя подвижного состава, которым она также владеет.

"В ее составе есть несколько лизинговых компаний, которые являются отдельными юридическими лицами. Упрощенного говоря, какие-то третьи компании могут брать в лизинг у ВТБ подвижной состав и гонять его между странами. Потому каких-то проблем в этом плане юридически нет", – объяснил Кава.

Новости Украина нанесла новый санкционный удар по России

Он добавил, что, учитывая экономическую ситуацию в Украине, создавать проблемы для транзита и экспортно-импортных перевозок, нелогично. От этого страдают украинские компании.

За препятствия могут наказать саму Украину

Ранее OBOZREVATEL писал, что поддерживать железнодорожное сообщение с Россией Украину обязывают международные соглашения. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. "У нас есть обязательства перед Всемирной организацией торговли, и там предусмотрен этот транзит и мы пока его не ограничиваем. Если будет принято решение на высшем политическом уровне, что мы будем изолироваться, то тогда об этом будет отдельно сообщено. А пока это сообщение не закрывают", – подчеркнул министр инфраструктуры.

Это подтверждает и директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк. Он говорит, что если Украина будет препятствовать российскому транзиту, то она автоматически подвергнется возможным санкциям от ВТО. России достаточно будет обратиться в суд и Украину могут заставить возмещать ей убытки, или вообще могут лишить членства в организации.

Российский уголь везут в Украину ua.news

"А с другой стороны есть зависимость от поставки российских товаров на украинский рынок, в том числе и угля. Несмотря на то, что Россия ввела разрешительный режим (все поставки угля в Украину регулируются правительством РФ), тем не менее такая зависимость есть. И в данный момент отказаться от поставок угля из России чрезвычайно сложно. Заменить их поставками через морские порты тоже сложно. Ну а везти российский уголь под видом белорусского – это значит платить еще и компаниям-посредникам. Поэтому действительно, в Украине есть российские вагоны, которые очень часто везут сюда российские товары, чтобы потом вернуться назад", – объяснил Вовк.

Что происходит с российским транзитом

По словам Кавы, российского транзита, который через Украину идет в третьи страны, сейчас очень мало. И хотя, в последнее время РФ и нарастила перевозки железорудного сырья через украинские морские порты, пользуясь привлекательными ценами за границей, основной поток грузов из РФ потребляет все же Украина.

"Вообще, российский транзит в основном объезжает территорию Украины. Грузы уходят через российские порты Новороссийск и Тамань (новый глубоководный порт, который построили с нуля)", – добавил Кава.

К слову, в случае запрета российского транзита Украина, кроме международных штрафов, будет нести убытки. Причина в тому, что это очень заметный источник доходов для "Укрзалізниці", которая имеет проблемы с дефицитом поступлений.

"Если транзит будет остановлен, компания недополучит значительную часть валютной выручки. И, соответственно, может начать искать другие компенсаторы – в том числе, за счет роста тарифов. Так что вопрос запрета транзита или вообще железнодорожного сообщения с Россией в части грузовых сообщений – чрезвычайно комплексный. И без глубокого анализа влияния на национальную экономику, влияния на "Укрзалізницю" однозначные решения принимать точно не стоит", – подытожил Вовк.

Российские поезда ездят через Украину

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