"Укрзалізниця" запустит поезда на охваченную коронавирусом Буковину

Рынки и компании 23:49, 17.07.2020 Обновлено: 23:53, 17.07.2020

"Укрзалізниця" в пятницу, 17 июля, открыла продаж билетов на поезда к Черновцам.

Маршруты будут осуществляться со следующей недели – 20 или 21 июля. Об этом сообщается на сайте УЗ.

Речь идет о трех поездах:

  • №136/135 Черновцы – Одесса (ежедневно из Черновцов с 21 июля, из Одессы с 22 июля);

  • №702/701 Львов – Черновцы (из Львова с 20 июля (ежедневно, кроме среды), из Черновцов с 21 июля (ежедневно, кроме четверга));

  • №7/8 Киев – Черновцы (ежедневно из Киева с 21 июля, из Черновцов с 22 июля).

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

В компании отметили, что "Укрзалізниця" возобновила курсирование поездов в западную Украину для обеспечения спроса, в том числе доставки туристов к местам отдыха.

Напомним, железнодорожное сообщение в Украине остановили 12 марта в связи с пандемией.

Черновицкая область долгое время с начала вспышки была эпицентром коронавируса в стране. Сейчас больше всего активных больных на 100 тыс. Населения зарегистрировано во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях.

По состоянию на 17 июля Буковина стала третьим регионом Украины по количеству выявленных случаев COVID-19.

Антирейтинг по количеству инфицированных.
СНБО
Ситуация в Украине.
СНБО

Как писал OBOZREVATEL, со следующей недели УЗ возобновит курсирование 34 пригородных и 3 региональных поездов. Будут действовать ограничения по количеству пассажиров – в пределах количества мест для сидения.

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