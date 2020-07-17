"Укрзалізниця" запустит поезда на охваченную коронавирусом Буковину
"Укрзалізниця" восстанавливает сообщение с Черновцами. Источник фото: bzh.life
"Укрзалізниця" в пятницу, 17 июля, открыла продаж билетов на поезда к Черновцам.
Маршруты будут осуществляться со следующей недели – 20 или 21 июля. Об этом сообщается на сайте УЗ.
Речь идет о трех поездах:
№136/135 Черновцы – Одесса (ежедневно из Черновцов с 21 июля, из Одессы с 22 июля);
№702/701 Львов – Черновцы (из Львова с 20 июля (ежедневно, кроме среды), из Черновцов с 21 июля (ежедневно, кроме четверга));
№7/8 Киев – Черновцы (ежедневно из Киева с 21 июля, из Черновцов с 22 июля).
Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
В компании отметили, что "Укрзалізниця" возобновила курсирование поездов в западную Украину для обеспечения спроса, в том числе доставки туристов к местам отдыха.
Напомним, железнодорожное сообщение в Украине остановили 12 марта в связи с пандемией.
Черновицкая область долгое время с начала вспышки была эпицентром коронавируса в стране. Сейчас больше всего активных больных на 100 тыс. Населения зарегистрировано во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях.
По состоянию на 17 июля Буковина стала третьим регионом Украины по количеству выявленных случаев COVID-19.
Антирейтинг по количеству инфицированных. СНБО
Ситуация в Украине. СНБО
Как писал OBOZREVATEL, со следующей недели УЗ возобновит курсирование 34 пригородных и 3 региональных поездов. Будут действовать ограничения по количеству пассажиров – в пределах количества мест для сидения.