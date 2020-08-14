Подсчитаны убытки, которые Беларусь понесла из-за блокировок интернета

Прямые потери экономики Беларуси от блокировок интернета, с помощью которых власти хотели помешать связи между протестующими, составили несколько десятков миллионов долларов в день.

При этом косвенные убытки, которые понесла беларусская IT-индустрия, еще только предстоит оценить. Об этом говорится в публикации The Financial Times.

Блокировки интернета начались в день президентских выборов в воскресенье, 9 августа, и прекратились около 6:30 утра в среду, 12 августа.

По данным сервиса Netblocks, который отслеживает блокировки, ограничение интернета означало прекращение работы цифрового банкинга, услуг такси, карт, онлайн-покупок и других услуг, что обернулось Беларуси потерами экономической активности на более $56 млн в день.

В общей сложности работа интернета в стране была нарушена на протяжении 61 часа, что может означать $141 млн убытков.

Размер убытков для Беларуси от отключения интернета Netblocks

Использовали опыт Китая и Ирана

Издание отметило, что в Беларуси была применена технология блокировок DPI – один из видов фильтрации интернет-трафика, который используется для цензуры в таких странах, как Китай и Иран.

"Она также считается краеугольным камнем "суверенного Интернета" России, который, как заявляют в Кремле, строят для того, чтобы поддерживать работу своего собственного Интернета на случай, если иностранцы попытаются отключить его извне", – сказано в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа в Минске неизвестные вооруженные люди ворвались в офисы компаний "Яндекс" и Uber и заблокировали их работу.

В Беларуси предприниматели из IT-сферы предложили материальную помощь сотрудникам милиции и спецслужб, если они решат уволиться, чтобы не участвовать в жестких разгонах протестов.