Подсчитаны потери бюджета Украины от введения Зеленским безвиза для 7 стран

От введения президентом Украины Владимиром Зеленским безвиза для туристов из 7 стран бюджет может потерять порядка $2 млн. Но из-за коронавирусных ограничений эта цифра может быть меньшей.

В частности, граждане Китая в 2019 году заплатили $1,7 млн консульского сбора за оформление виз, а граждане 6 других стран заплатили $1,2 млн. Об этом Министерство иностранных дел сообщило "Українським новинам".

С августа 2020 до конца января 2021 года Украина в одностороннем порядке ввела безвиз для граждан Китая

"В 2019 году гражданам КНР оформлено 20 тысяч украинских туристических виз (около 15% от общего количества виз, которые были оформлены в 2019 году), взыскано $1,7 млн консульского сбора", – сообщили в МИД.

Также с 1 августа Украина бессрочно ввела указом Зеленского безвиз для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии.

"В 2019 году гражданами этих стран в целом оформлено 12 тысяч краткосрочных виз, взыскано $1,185 млн консульского сбора", – отметили в министерстве.

Сколько может потерять бюджет

Безвиз для Китая введен на полгода, следовательно, примерное снижение дохода Украины от китайских туристов может составить $850 тыс., а от туристов из других шести стран – $1,2 млн (итого чуть больше $2 млн).

Однако стоит учитывать, что из-за пандемии коронавируса поток туристов в Украину не будет таким же, как в 2019 году. Следовательно, и потери бюджета от безвиза будут меньше. Но если безвиз поможет привлечь в Украину больше туристов-иностранцев, то они будут тратить внутри страны деньги, разогревая таким образом нашу экономику.

Так же считают и в украинском МИДе. Там рассчитывают, что это решение в итоге приведет к активизации взаимовыгодного двустороннего экономического сотрудничества и поможет привлечь иностранные инвестиции в Украину.

К слову, это решение пока одностороннее: украинцы при въезде в эти страны за визы все равно будут платить. Но в МИД рассчитывают, что там пойдут навстречу и тоже отменят визы.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 августа 2020 года Украина отменила визы для шести стран.

С 1 августа Зеленский ввел безвизовый режим для граждан Китая, которые въезжают в Украину, как туристы.

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