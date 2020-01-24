Перепись ненастоящая: социолог раскритиковала подсчет населения Украины

Социолог Ирина Бекешкина раскритиковала перепись населения, результаты которой представил министр кабинета Министров Дмитрий Дубилет. Она заявила, что это "подсчет населения".

Также, по ее мнению, три миллиарда гривен, которые были необходимы для полноценной переписи, в итоге все равно вернулись бы в бюджет. Об этом Бекешкина сказала в эфире программы "ИнфоДень" на 5 канале. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как убывало население

"То, что состоялось, я бы назвала подсчетом. Перепись включает вопросы о домовладениях, как люди живут, собираются ли эмигрировать, какая у них профессия, язык. Это дает картину, которая нужна не только социологам, но и социальным службам. Определяют количество безработных, пенсионеров. А если это делается по разным реестрам – это подсчет", – сказала Бекешкина.

Она добавила, что деньги, потраченные на настоящую перепись, не пропали бы зря. "Говорят, что перепись дорогая. Да. Но ведь это никуда не уходит. Это не те деньги, которые затем будут отправлены в офшоры, или это будет чья-то прибыль. Их получат люди, которые проводили перепись. Не самые богатые люди, очевидно. С этими деньгами они заплатят за коммуналку, пойдут в магазин. Это те деньги, которые снова вернутся в экономику Украины", – сказала Бекешкина.

Как сообщал OBOZREVATEL, население Украины составляет 37 млн 289 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные так называемой электронной переписи населения Украины.

Социолог Павел Кутуев заявил, что новые данные о населении Украины нельзя назвать переписью.

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