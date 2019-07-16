Подруга звезды и жена банкира: появились детали назначения Зеленского в ПриватБанке

Президент Владимир Зеленский назначил в наблюдательный совет ПриватБанка подругу актрисы "95 квартала" Елены Кравец, уроженку Кривого Рога Юлию Мецгер. При этом она является супругой замглавы правления Укргазбанка Евгения Мецгера, который также родом из родного города главы государства.

Указ о назначении опубликован на сайте Кабинета министров. Согласно документу, Мецгер будет представлять интересы государства в ПриватБанке, а назначили ее по квоте Владимира Зеленского.

Юлия Мецгер, как и президент, родом из Кривого Рога. Более того, в Киеве она тесно общалась с актерами студии "Квартал 95". Так, актриса Елена Кравец неоднократно публиковала в соцсетях фотографии с участием Мецгер из отдыха и "девичников".

Ранее Мецгер работала юристом в Укрэксимбанке. При этом ее супруг Евгений является замглавы набсовета Укргазбанка. Свою новую должность она будет занимать три года. Примечательно, что и Юлия, и Евгений Мецгеры ранее работали в Укрэксимбанке. А сам Евгений – также как минимум учился в Кривом Роге (окончил Криворожский экономический институт). Однако до сих пор карьера Юлии развивалась менее стремительно.

Кравец и Мецгер Facebook Елены Кравец

Теперь же Мецгер, как член Набсовета ПриватБанка, сможет влиять и на кадровые назначения в банке, и на политику самого финучреждения. А в руках "друзей президента" оказались два крупных украинских госбанка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

"Подана апелляционная жалоба на решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года по делу №826/7432/17 по иску Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" с рынка с участием государства", – говорится в сообщении.

Кроме того, 24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании "ТрианталИнвестментс ЛТД" об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

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