Подозрительные деньги Януковича засветились в латвийских банках – расследование

Международные журналисты обнаружили среди секретных файлов американской Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) названия латвийских банков, которые обслуживали потоки сомнительных денег ряда российских и украинских олигархов и политиков.

Среди них, в частности, беглый президент Украины Виктор Янукович, его сын Александр, Дмитрий Фирташ, а также россияне Олег Дерипаска, Роман Абрамович, американец Пол Манафорт, пишет "Громадське".

Издание подчеркивает, что в 2017 году к журналистам BuzzFeed попал огромный массив данных (FinCEN). Его передали Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) для широкомасштабного совместного расследования. Эта группа объединяет 108 изданий в 88 странах, в которых над документами работали более 400 журналистов. Речь идет, в основном, о так называемых отчетах SAR – сообщениях о подозрительных транзакциях, которые банки обязаны отправлять в упомянутое бюро Минфина США, занимающееся борьбой с отмыванием доходов, добытых преступным путем или связанных с финансированием терроризма.

Отмечается, что сами по себе эти документы не являются доказательством нарушения закона, но представляют повод для расследования как государственными органами, так и внутрибанковскими структурами.

BuzzFeed имя своего источника не раскрыло, но известно, что в январе этого года некая Натали Эдвардс, бывшая высокопоставленная сотрудница FinCEN, признала свою вину в передаче данных журналистам. В сообщении Минюста США конкретное СМИ не называлось, однако по косвенным признакам можно понять, что речь идет о BuzzFeed. Бывший адвокат Эдвардс Марк Агнифило сообщил журналистам, что его подзащитная руководствовалась стремлением восстановить справедливость.

Файлы FinCEN представляют собой более 2500 документов за период с 2000 по 2017 годы. Речь идет об огромных потоках денег: общие объемы упомянутых сделок достигают 2 трлн долларов. Журналисты располагают только малой частью всех отчетов SAR, отправленных американскими банками в бюро, речь идет о движении долларов по всему миру, так как для операций в американской валюте любой банк должен иметь корреспондентский счет в банке США.

В Латвии файлы целый год вело издание Re:Baltica. Журналисты узнали о подозрительных транзакциях на 7,6 млрд долларов, которые с 2006 по 2017 годы были переведены через латвийские банки.

Так, американские банки вслед за FinCEN давно считали Латвию юрисдикцией высокой степени риска и регулярно докладывали о подозрительных переводах через BlueOrange Bank (ранее Baltikums), Expobank (ранее LTB), Industra Bank (ранее Meridian Trade и SMP), Citadele (Parex), Reģionālā Investīciju Banka, Rietumu Banka, Rigensis, а также ликвидируемые ныне ABLV Bank (Aizkraukles banka), PNB bank (ранее Norvik и Lateko Banka) и Trasta Komercbanka.

По данным журналистов, самый большой объем сделок приходится на Expobank (2,646 млрд долларов) и PNB (1,505 млрд долларов). К примеру, в связи c Expobank только The Bank of New York Mellon, один из крупнейших в США, доложил о подозрительных сделках на 29 млрд долларов. Подозрение вызывали необычно большие суммы переводов, фирмы-контрагенты с непрозрачными владельцами, похожие на "однодневки", неясная природа сделок и связь с политически значимыми лицами.

Как именно засветились украинцы

Одним из регулярных клиентов латвийских банков был Виктор Янукович. С ним связана Mako Holding, которую контролировал его старший сын Александр Якукович, попавший под санкции минфина США в 2015 году за незаконное присвоение украинской собственности. Через его швейцарскую "дочку" Mako Trading SA в 2012-2014 годах перечислялись деньги на и со счетов в Aizkraukles Bankā и Baltikums Bank. У компании Fineroad Business LLP, связанной с Януковичем-старшим, был счет в Baltic International Bank. В документах из его резиденции в Межигорье, найденных журналистами после его бегства, это название фигурировало в его "черной кассе", а впервые его впервые высветило расследование Сергея Магнитского. В 2013 году Fineroad Business LLP перевела со своего латвийского на свой же украинский счет около 2,3 млн долларов.

В отчетах фигурирует также украинский олигарх Дмитрий Фирташ, арестованный в 2014 году по ордеру США в Вене за подкуп индийского должностного лица и другие преступления. Он покупал бриллианты и развивал недвижимость через Trasta Komercbanku (TKB), связанный с другим украинским олигархом Иваном Фурсиным, который поддерживал Партию регионов.

В сообщениях чикагскому отделу ФБР FinCEN выражал подозрение, что под прикрытием реального бизнеса по недвижимости через офшоры перечисляются взятки украинским чиновникам. Соратник Януковича, бизнесмен Сергей Курченко, осужденный в Украине за финансовые преступления и хищения госсредств, в 2014 году перечислил миллиарды через свои "однодневки" со счетами в ABLV. В 2015 году в США на него были наложены санкции, но банк продолжал обслуживать несколько связанных с ним фирмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Северный апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляцию НБУ и оставил в силе решение Хозсуда Киева о взыскании с Нацбанка 128,9 млн грн в пользу ООО "Промышленная инновационная компания" (владеет 71% акций "Радикал Банка").

Этот банк неофициально связывают с представителями "семьи Януковича".