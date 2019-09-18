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18 сентября • обновлено в 10:50
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"Подозреваю Коломойского": Гонтарева рассказала, почему сгорел ее дом

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Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева считает, что главный подозреваемый в поджоге ее дома – миллиардер Игорь Коломойский.

Она опровергла версию, что это ЧП выгодно ей, чтобы она смогла получить убежище в другой стране. Об этом Гонтарева сказала в интервью "Левому берегу".

"Это же бред! Все угрозы, которые звучали от него (Коломойского, – Ред.) в мой адрес еще в марте, апреле и мае, тянули на 155 политических убежищ, но зачем мне убежище, если я – резидент Англии, который здесь живет, работает и платит налоги?", – сказала экс-глава НБУ.

По ее словам, миллиардер – главный из тех, кому может быть выгоден поджог дома.

"У меня даже нет сомнений! Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся. Тот же Коломойский ходил на YES и рассказывал, что я, дескать, "обещал отправить за ней самолет, а не машину". Эти люди уже потеряли человеческое достоинство, они хуже криминала – криминал, как минимум, детей своих врагов не трогает, а они поджигают моей невестке автомобиль. Они смеются в лицо всему мировому сообществу. История с домом – апофеоз", – считает Гонтарева.

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По ее мнению, требование Коломойского вернуть ему $2 млрд, которые он якобы потерял при национализации ПриватБанка, абсурдно. А само финучреждение она называет "пирамидой".

"Я не знаю, как так можно (требовать вернуть $2 млрд, – Ред.), когда в банк внесли 155 миллиардов - там даже не дыра в капитале была, там не было активов. ... Канала “1+1” никогда не было в залоге ПриватБанка. Так вот, в этом банке не то что “1+1” не было, там даже элементарно ни одной заправочной станции не было! Не было активов вообще. Это была “пирамида”, – сказала Гонтарева.

Гонтарева подозревает Коломойского

Гонтарева подозревает Коломойского

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на месте пожара нашли ракеты. В сети также опубликовали видео пылающего дома Гонтаревой. Правоохранители остановились на одной версии – умышленном поджоге.

Отметим, просторный жилой дом площадью 316 квадратных метров в Гореничах под Киевом зарегистрирован на мужа экс-главы НБУ Олега Гонтарева.

Кроме этого дома в декларации за 2018 год Гонтарева указала несколько квартир в Киеве. В частности, квартиру на 113 квадратов имеет ее младший сын Никита, еще две – площадью 55,7 и 41,3 квадрата записаны на ее старшего сына Антона.

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Читайте все новости по теме "Национализация ПриватБанка" на OBOZREVATEL.

Тема
Национализация ПриватБанка
Персоны
Валерия Гонтарева Игорь Коломойский
Место
Украина
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