Курс рубля обвалился, несмотря на подорожание нефти

В России снова упал курс рубля. На Московской бирже в четверг, 14 мая, доллар подорожал на 44 копейки – до 74,38 руб./$, несмотря на то, что в начале торгов рубль активно укреплялся.

На открытии торгов доллар стоил 73,82 руб./$. Также относительно рубля подорожало евро – до 80,24 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные биржи по состоянию на 16:10 по киевскому времени.

Это произошло на фоне подорожания нефти.

Курс валют в России на бирже

Накануне в ходе торгов российская валюта обвалилась с 73,16 руб./$ до 74,21 руб./$. Причина этого – падение цен на нефть в среду.

Курс валют в России на бирже

Это происходит на фоне подорожания нефти. Также сейчас происходят рекордные продажи валюты Центробанком РФ с целью закрыть дыру в бюджете, которая образовалась из-за нефтяной войны (убытки в $2,6 млрд в мае).

Как сообщал OBOZREVATEL, убытки бюджета России из-за падения мировых цен на нефть по итогам мая 2020 года составят более 190 млрд рублей (примерно $2,6 млрд).