Подорожание нефти укрепило рубль: какой курс доллара в России

В России растет курс рубля. В начале торгов на Московской бирже в четверг, 14 мая, доллар подешевел на 10 копеек – до 73,82 руб./$.

Евро относительно рубля просело на 15 копеек – до 79,79 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные биржи по состоянию на 10:30 по киевскому времени.

Это произошло на фоне подорожания нефти.

Курс валют в России на бирже

Накануне в ходе торгов российская валюта обвалилась с 73,16 руб./$ до 74,21 руб./$. Причина этого – падение цен на нефть в среду.

Курс валют в России на бирже

Это происходит на фоне подорожания нефти. Также сейчас происходят рекордные продажи валюты Центробанком РФ с целью закрыть дыру в бюджете, которая образовалась из-за нефтяной войны (убытки в $2,6 млрд в мае).

Как сообщал OBOZREVATEL, убытки бюджета России из-за падения мировых цен на нефть по итогам мая 2020 года составят более 190 млрд рублей (примерно $2,6 млрд).

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