Украина выборола новое место в рейтинге Doing Business: что стало лучше

Украина поднялась на 7 позиций в международном рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует Всемирный банк, и заняла 64-ю строчку из 190 стран.

Об этом сообщили на сайте Кабинета министров. Согласно данным отчета в этом году Украина улучшила свои показатели по 6 из 10 индикаторов, которые учитываются специалистами Всемирного банка при составлении рейтинга.

Наибольший прогресс Украины продемонстрировала по компонентом "Защита миноритарных акционеров" +27 пунктов благодаря открытию информации о конечных выгодоприобретателей и компонентой "Получение разрешения на строительство" +10 пунктов за счет устранения требований к найму независимого проектанта и инженера технадзора и внедрение представления сообщений онлайн, а также уменьшила стоимость разрешений на строительство в пределах Киева.

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