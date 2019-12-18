Потребовали отойти в сторону: Германия резко обратилась к США из-за "газопровода Путина"

В Германии потребовали, чтобы США "отошли в сторону" в споре за газ между Украиной и Россией.

Об этом заявил официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по энергетике Штеффен Котре. По его мнению, только так можно приблизить заключение транзитного соглашения между двумя странами, сообщают "РИА Новости".

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"Не хочу спекулировать о шансах заключить соглашение. Однако я вижу, что Украина получает одностороннюю поддержку со стороны США в своих частично не ясных требованиях. Было бы необходимо, чтобы США с их собственными интересами отошли в сторону. Никто, включая Россию, не обязан поставлять сырье или выбирать конкретный транзитный маршрут. Речь идет о газообеспечении Европы. Поэтому я не вижу связи между поставками и маршрутом транзита", – заявил Котре.

Он пожаловался, что борьба Украины с российским трубопроводом "Северный поток-2" "крайне несправедлива, учитывая, что Германия и Европа поддерживают Украину".

"Есть достаточно возможностей гарантировать наше газообеспечение, терминалы заполнены. И "Северный поток-2" вскоре будут введен в эксплуатацию", – заявил депутат.

Транзит газа

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Конгресс США утвердил законопроект, которым вводятся санкции против подрядчиков газопровода "Северный поток-2". Таким образом, США вплотную приблизились к обещанию сорвать строительство газопровода в обход Украины, однако это еще не конец сражения для России.

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