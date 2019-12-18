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18 декабря • обновлено в 11:44
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Потребовали отойти в сторону: Германия резко обратилась к США из-за "газопровода Путина"

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В Германии потребовали, чтобы США "отошли в сторону" в споре за газ между Украиной и Россией.

Об этом заявил официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по энергетике Штеффен Котре. По его мнению, только так можно приблизить заключение транзитного соглашения между двумя странами, сообщают "РИА Новости".

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"Не хочу спекулировать о шансах заключить соглашение. Однако я вижу, что Украина получает одностороннюю поддержку со стороны США в своих частично не ясных требованиях. Было бы необходимо, чтобы США с их собственными интересами отошли в сторону. Никто, включая Россию, не обязан поставлять сырье или выбирать конкретный транзитный маршрут. Речь идет о газообеспечении Европы. Поэтому я не вижу связи между поставками и маршрутом транзита", – заявил Котре.

Он пожаловался, что борьба Украины с российским трубопроводом "Северный поток-2" "крайне несправедлива, учитывая, что Германия и Европа поддерживают Украину".

"Есть достаточно возможностей гарантировать наше газообеспечение, терминалы заполнены. И "Северный поток-2" вскоре будут введен в эксплуатацию", – заявил депутат.

Транзит газа

Транзит газа

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

  • 30 октября Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.

  • Впоследствии немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.

  • Первый зампред комитета Совфеда России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Соединенные Штаты "выкручивают руки" Европе по вопросу газопровода "Северный поток-2".

  • 11 декабря в закон об оборонном бюджете США внесли положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

  • Правительство Германии призвало США не вводить санкции против компаний, которые строят российский газопровод "Северный поток-2".

  • Конгресс США утвердил законопроект, которым вводятся санкции против подрядчиков газопровода "Северный поток-2". Таким образом, США вплотную приблизились к обещанию сорвать строительство газопровода в обход Украины, однако это еще не конец сражения для России.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Санкции против России Северный поток-2
Место
Германия
Теги
Северный поток - 2 санкции
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Комментарии
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
В *опе каждого из деятелей германской АДГ торчит рука )(уйла. Как пошевелит своими грязными пальцами - то АДГшники и будут вопить.
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Николенко Саша
Николенко Саша
Хохoлики, сосандра!)) На сегодняшнее утро укладка СП-2 продолжается в ударном темпе, Пионеринг за последние сутки сделал 5км, Солитёр - 4,2км. Итого, за 20 дней на датским участке ок 150км сделано: Пионеринг - 92,3км, Солитёр - 71,5км. Ветер сегодня на участке средней интенсивности, надеюсь до сильного не дрйдёт, далее прогноз благоприятный. Ждём Темнейшего на Крымском мосту 23 декабря, на открытии ж/д сообщения, будет от чего скаккуасам попускать газы, чтоб наполнить им свою ГТС после 1 января))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
дурачки, хотите заставить Россию через вас газ качать? )))
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Коксовый Лаврушка
Коксовый Лаврушка
Zhikharev Dmitry, сам дурак, по любому качать будете.
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