Потребовали отойти в сторону: Германия резко обратилась к США из-за "газопровода Путина"

В Германии потребовали, чтобы США "отошли в сторону" в споре за газ между Украиной и Россией.
Об этом заявил официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по энергетике Штеффен Котре. По его мнению, только так можно приблизить заключение транзитного соглашения между двумя странами, сообщают "РИА Новости".
"Не хочу спекулировать о шансах заключить соглашение. Однако я вижу, что Украина получает одностороннюю поддержку со стороны США в своих частично не ясных требованиях. Было бы необходимо, чтобы США с их собственными интересами отошли в сторону. Никто, включая Россию, не обязан поставлять сырье или выбирать конкретный транзитный маршрут. Речь идет о газообеспечении Европы. Поэтому я не вижу связи между поставками и маршрутом транзита", – заявил Котре.
Он пожаловался, что борьба Украины с российским трубопроводом "Северный поток-2" "крайне несправедлива, учитывая, что Германия и Европа поддерживают Украину".
"Есть достаточно возможностей гарантировать наше газообеспечение, терминалы заполнены. И "Северный поток-2" вскоре будут введен в эксплуатацию", – заявил депутат.
Транзит газа
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.
30 октября Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.
Впоследствии немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.
Первый зампред комитета Совфеда России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Соединенные Штаты "выкручивают руки" Европе по вопросу газопровода "Северный поток-2".
11 декабря в закон об оборонном бюджете США внесли положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
Правительство Германии призвало США не вводить санкции против компаний, которые строят российский газопровод "Северный поток-2".
Конгресс США утвердил законопроект, которым вводятся санкции против подрядчиков газопровода "Северный поток-2". Таким образом, США вплотную приблизились к обещанию сорвать строительство газопровода в обход Украины, однако это еще не конец сражения для России.
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