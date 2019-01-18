Поддельное топливо на АЗС Украины: раскрыта масштабная схема

Государственная фискальная служба Украины уличила торговцев нефтепродуктами в производстве контрафактной солярки с использованием импортного авиационного топлива.

Об этом рассказал в эфире ObozTV и.о. заместителя главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов. По его словам, в 2019 году отрасль розничной и оптовой реализации топлива станет приоритетной для проверок ГФС.

"Вопросы к качеству горючего, которое продается на наших автозаправках. На протяжении 2018 года мы отмечали риски, которые были связаны с ввозом на территорию Украины авиационного топлива. Наши расчеты показали, что не все топливо доходит до самолетов, некоторая его часть может использоваться нашими топливщиками, чтобы его подмешивать или перерабатывать в дизтопливо", – рассказал Бамбизов.

Также, по его словам, сотрудники ГФС уделят внимание проблеме расчетных операций на автозаправках.

"Вопрос присущ не только этой отрасли. Некоторые предприятия работают прозрачно, и вы получаете кассовый чек, когда заправляете авто. Некоторые "забывают" выдавать кассовый чек, поэтому существуют неравные условия на рынке", – подчеркнул чиновник.

По словам представителя ГФС, именно на этих неблагонадежных налогоплательщиках будет сосредоточено внимание ведомства.

oilcapital.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине на новогодние праздники цены на бензин опустились до минимальной за полтора года отметки.

Еще несколько лет назад на тот момент министр энергетики Владимир Демчишин заявил, что около 25-30% импорта нефтепродуктов – серый рынок. Сетям АЗС конкурировать за клиента приходится в том числе и ценами, а когда часть рынка не платит акцизы, налоги, они имеют возможность продавать дешевле и привлекать этим клиентов.

Государство теряет миллиарды гривен налогов и акцизов из-за подобных схем. По разным оценкам в Украине уже сейчас работают более тысячи нелегальных заправочных станций.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!