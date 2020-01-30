В Украине затеяли войну с поддельным маслом: производителей ждут жесткие проверки

В Украине проведут масштабную проверку производителей сливочного масла.

Основанием для этого стала массовая продажа фальсификата в магазинах и на рынках. Об этом сообщили в Госслужбе по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей. Проверки пройдут в 6 областях: Николаевской, Одесской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской.

Ранее общественные активисты и журналисты во время проекта "СТОП фальсификат. Масло" получили шокирующие результаты лабораторных исследований сливочного масла – каждая 5 пачка оказалась подделанной.

"В рамках проекта факты несоответствия производства и/или обращения масла сладкосливочное были установлены у таких операторов рынка: "Николаевмолпром", "Фирма Апрель", "Титан", "Таврия-В", "Ивано-Франковский гормолзавод", "Наш Продукт", "Староконстантиновский молочный завод", "Богодуховский молокозавод", "Интер-мол", – сообщили в ведомстве.

В ходе проверок собираются изучить вопросы регистрации этих фирм и торговых марок, в каких условиях они производят и хранят продукцию.

Сливочное масло

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине среди производимого сливочного масла каждая пятая пачка оказалась фальсификатом.

В украинских магазинах и на рынках продолжают продавать поддельное сливочное масло. Фальсификат даже попадает в столовые детских садиков.

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