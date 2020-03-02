Поддельное масло в Украине не уберут из продажи: найдена уловка

Предприятия, которые были пойманы на массовой подделке сливочного масла в Украине, отделались мизерными штрафами в 23-73 тысячи гривен.

Об этом сообщает ТСН. Такие суммы не идут ни в какое сравнение с заработком фальсификаторов. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

После внеплановых проверок нечестные производители были вынуждены отозвать из магазинов 981 килограмм подделки, однако, это лишь десятая часть фальсификата.

В детсаду Николаева успели утилизировать 2 кг поддельного масла, а 173 уже съели дети.

Сливочное масло

Фальсификат Ивано-Франковского молокозавода и вовсе списали на "человеческий фактор".

"Человеческий фактор, ошиблась женщина, которая паковала. Мы все делаем поступки. Запаковала это и написала масло сливочное экстра", – рассказал председатель местной Госпотребслужбы.

Руководство заверило, что ошибку завод исправил. Тем не менее, местная прокуратура открыла уголовное производство.

"Это не значит, что провели проверку, внеплановое мероприятие, закончился проект, и никто не будет проверять. На самом деле по каждому из этих мощностей запланировано 3 инспектирования внеплановых и еще 1 аудит по системе ХАССП – это анализ контрольных точек", – отметила и.о. руководителя Госпотребслужбы Украины Ольга Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, пачка настоящего сливочного масла в Украине не может стоить меньше 45 гривен, ведь на каждую из них уходит четыре литра молока.

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