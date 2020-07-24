Малюська призвал украинцев покупать подарочные сертификаты в камеры СИЗО

Минюст Украины ввел новую услугу – покупку подарочных сертификатов на пользование платными камерами в украинских СИЗО.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook в пятницу, 24 июля. Он пошутил, что это может стать хорошим подарком на день рождения чиновника или политика.

"Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход! С сегодняшнего дня Минюст предлагает новую услугу – мы предлагаем подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания!", – написал Малюська.

Рассказал о "клиентоориентированности"

На этом чиновник свои шутки не прекратил. В частности, он привел ряд "преимуществ" такого подарка, назвав их "клиентоориентированностью":

расположение в центре города;

круглосуточная охрана;

уменьшены риски подхватить коронавирусной болезни;

возможность отвлечься от социальных сетей и гаджетов;

трехразовое питание.

"Платные камеры Киева, Чернигова, Львова, Черновцов, Хмельницкого, Винницы, Харькова, Житомира, Ивано-Франковска, Днепра и других городов Украины ждут именинников!", – подытожил Малюська.

Он уточнил, что несмотря на шутливый тон сообщения, эту услугу запустили всерьез.

Сертификаты на платные камеры в СИЗО Facebook Дениса Малюськи

Сертификаты на платные камеры в СИЗО Facebook Дениса Малюськи

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 8 мая, в следственных изоляторах Украины начали функционировать платные камеры с улучшенными условиями размещения.