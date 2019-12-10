Под санкции не попала: Lufthansa устроила Украине "сюрприз" с Крымом

Пассажиров "Аэрофлота", который летает в оккупированный Крым, кормит компания "Аэромар". Среди ее учредителей – немецкая авиакомпания Lufthansa.

При этом санкции "авиастоловую" не коснулись. Об этом говорится в расследовании "Настоящего времени". Там уточняют: каждый день "Аэрофлот" выполняет в Крым по шесть рейсов из Москвы и обратно, и еще по одному – из Сочи и Санкт-Петербурга.

Кормит пассажиров крупнейшая в России кейтеринговая компания "Аэромар". Для этого руководство АО "Аэромар" создало в Крыму специальный филиал "Аэромар-Симферополь".

"Контрольным пакетом акций "Аэромара" – 51% – владеет сам "Аэрофлот". Остальные 49% через дочерние британские и немецкие фирмы принадлежат немецкому авиаперевозчику Deutsche Lufthansa AG", – говорится в материале.

Питание от "Аэромара" в рейсе Москва - Симферополь (фото 2014 года) Сергей Анашкевич

Филиал "Аэромара" в Симферополе также фигурирует на официальном сайте госзакупок в Российской Федерации. Так, в августе 2015 года компания выбрала подрядчик для капремонта цеха бортового питания в Симферополе площадью более 500 кв.м. Цех должен обеспечивать приготовление 2000 наборов питания в сутки.

Санкции ЕС напрямую запрещают инвестиции в туристический и транспортный сектор на территории аннексированного Крыма. Официально установить факт нарушения санкций может Европейский суд по обращению органов, ответственных за санкционный контроль в конкретной стране ЕС. В издании сообщают, что еще в начале апреля 2018 года отправили запрос в соответствующий департамент МИД Германии, но ответа так и не получили.

В головном офисе немецкой Lufthansa Group, получив запрос, через две недели прислали отказ. "К сожалению, мы не можем прокомментировать ваш запрос. Благодарим за ваше понимание", – было сказано в ответе.

Также с середины марта 2019 года не дали ответа в самом "Аэромаре".

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня Совет Евросоюза официально продлил до 23 июня 2020 года санкции, введенные из-за аннексии Крыма Россией.

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