Под Киевом заправку поймали на наглом воровстве: опубликовано видео

В Вышгороде, под Киевом, автозарпавка Motto обманывает клиентов с количеством бензина, за который уплачено.

Соответствующее видео опубликовал пользователь Антон Мыхальченко на странице "Вышгород" в Facebook (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

В частности, мужчина купил канистру топлива на АЗС, в которой должно быть 10 литров. Не отходя далеко, он проверил литраж в ведре. Как оказалось, ему налили около восьми.

Motto в Вышгороде НефтеРынок

Заправка в Вышгороде кадр из видео

"Смотри в ведро, как тут может быть 10 литров, кто мне объяснит. Это ж на лопуха", – рассказал обманутый клиент.

В комментариях уточнили, что эта АЗС сейчас находится на месте, где раньше была БРСМ. Автор также написал в комментариях со слов пострадавшего, что на других заправках наливают столько, за сколько было уплачено.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Как писал OBOZREVATEL, Россия объявила о запрете на экспорт в Украину с 1 июня нефти и нефтепродуктов. Таким образом РФ отреагировала на расширение Кабинетом министров Украины списка российских товаров, в отношении которых действует запрет на импорт.

После этого российские компании "Роснефть" и "Лукойл" запросили у правительства РФ специальные разрешения на ввоз нефтепродуктов в Украину.

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