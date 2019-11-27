Главная Новости
29 ноября • обновлено в 11:57
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Под 3% годовых: в Кабмине решили жилищный вопрос для переселенцев и ветеранов АТО

25т
Читать материал на украинском

Кабинет министров выделил 200 млн гривен на жилье для переселенцев и ветеранов АТО/ООС.

Об этом в среду, 27 ноября, сообщили в пресс-службе правительства. Эти люди смогут взять долгосрочный кредит на покупку недвижимости на льготных условиях – под 3% годовых до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% от стоимости жилья.

"На эту программу правительство направит 200 млн гривен, из них 100 млн гривен для кредитования участников АТО/ООС и 100 млн гривен для кредитования внутренне перемещенных лиц", – говорится в сообщении.

Новости
Пенсии переселенцев: юристы рассказали, как пройти идентификацию в Ощадбанке

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, это очень выгодное льготное кредитование, которое люди не смогут получить просто в банке.

Кроме того, Кабмин выделил 1,8 млн гривен на жилье для шести семей переселенцев в Житомире.

Жилье для переселенцев и ветеранов АТО

Жилье для переселенцев и ветеранов АТО

Как сообщал OBOZREVATEL, внутренне перемещенные лица начали возвращаться на Донбасс из-за того, что не могут устроиться на новых местах жительства на подконтрольной Украине территории. Также переселенцам трудно отстоять свое право на пенсию и другие выплаты.

Внутренне перемещенные лица начали возвращаться на неподконтрольные территории Донбасса из-за нехватки денег и проблем с жильем.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Война на Донбассе АТО на Донбассе
Место
Украина
Теги
жилье для переселенцев жилье для военных Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
23
11
Смешно
19
Интересно
12
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
У вас их 350тысяч АТошных обезьян,
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Беженцев 2 000 000 атошников - 300 000 и для них всех выделены средства на покупку 150 квартир ???? - вам самим не смешно ???? и да знаете кто возьмёт эти деньги под льготный кредит ???
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги