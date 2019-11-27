Под 3% годовых: в Кабмине решили жилищный вопрос для переселенцев и ветеранов АТО

Кабинет министров выделил 200 млн гривен на жилье для переселенцев и ветеранов АТО/ООС.

Об этом в среду, 27 ноября, сообщили в пресс-службе правительства. Эти люди смогут взять долгосрочный кредит на покупку недвижимости на льготных условиях – под 3% годовых до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% от стоимости жилья.

"На эту программу правительство направит 200 млн гривен, из них 100 млн гривен для кредитования участников АТО/ООС и 100 млн гривен для кредитования внутренне перемещенных лиц", – говорится в сообщении.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, это очень выгодное льготное кредитование, которое люди не смогут получить просто в банке.

Кроме того, Кабмин выделил 1,8 млн гривен на жилье для шести семей переселенцев в Житомире.

Жилье для переселенцев и ветеранов АТО

Как сообщал OBOZREVATEL, внутренне перемещенные лица начали возвращаться на Донбасс из-за того, что не могут устроиться на новых местах жительства на подконтрольной Украине территории. Также переселенцам трудно отстоять свое право на пенсию и другие выплаты.

Внутренне перемещенные лица начали возвращаться на неподконтрольные территории Донбасса из-за нехватки денег и проблем с жильем.

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