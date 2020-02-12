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12 февраля • обновлено в 17:22
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Поиски нового главы "Укрзалізниці" обойдутся почти в миллион гривен

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За поиски нового главы "Укрзалізниця" заплатит международной компании по поиску руководящего первонала Boyden 837 тысяч гривен.

Об этом говорится на портале госзакупок "Прозорро", где опубликовали результаты тендера по обеспечению поиска и отбора кандидатов на должность главы УЗ.

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Согласно условиям сделки, новый глава компании должен быть подобран до 31 декабря 2020 года.

Результаты тендера

Результаты тендера

Накануне министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что конкурс будет открытым и независимым. "Никакого внешнего воздействия. Равные условия для всех участников. Победит тот кандидат, который докажет высокий уровень компетенции, будет иметь четкое понимание текущей ситуации и работы УЗ и представит перспективное видение стратегического развития "Укрзалізниці", – написал Криклий.

УЗ

УЗ

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Скандал вокруг "Укрзалізниці"
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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