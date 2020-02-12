Поиски нового главы "Укрзалізниці" обойдутся почти в миллион гривен

За поиски нового главы "Укрзалізниця" заплатит международной компании по поиску руководящего первонала Boyden 837 тысяч гривен.
Об этом говорится на портале госзакупок "Прозорро", где опубликовали результаты тендера по обеспечению поиска и отбора кандидатов на должность главы УЗ.
Согласно условиям сделки, новый глава компании должен быть подобран до 31 декабря 2020 года.
Результаты тендера
Накануне министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что конкурс будет открытым и независимым. "Никакого внешнего воздействия. Равные условия для всех участников. Победит тот кандидат, который докажет высокий уровень компетенции, будет иметь четкое понимание текущей ситуации и работы УЗ и представит перспективное видение стратегического развития "Укрзалізниці", – написал Криклий.
УЗ
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов попросил наблюдательный совет компании рассмотреть вопрос его увольнения.
В 2020 году "Укрзалізниця" ради экономии средств сократит 50% административного персонала, который не связан с перевозками. Сотрудникам, которые останутся, пообещали увеличить зарплаты.
Кабинет министров принял решение о возвращении "Укрзалізниці" в сферу управления Министерства инфраструктуры. В УЗ анонсировали масштабную реформу.
Об увольнении Кравцова в ноябре 2019 года высказался премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, в компании "абсолютно дикая" коррупция.
29 января Кабинет министров согласовал увольнение главы АО "Укрзалізниця" Евгения Кравцова.
Кабинет министров Украины временно возложил обязанности главы правления "Укрзалізниці" на Марчека Желько.
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