Поиски нового главы "Укрзалізниці" обойдутся почти в миллион гривен

За поиски нового главы "Укрзалізниця" заплатит международной компании по поиску руководящего первонала Boyden 837 тысяч гривен.

Об этом говорится на портале госзакупок "Прозорро", где опубликовали результаты тендера по обеспечению поиска и отбора кандидатов на должность главы УЗ.

Согласно условиям сделки, новый глава компании должен быть подобран до 31 декабря 2020 года.

Результаты тендера

Накануне министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что конкурс будет открытым и независимым. "Никакого внешнего воздействия. Равные условия для всех участников. Победит тот кандидат, который докажет высокий уровень компетенции, будет иметь четкое понимание текущей ситуации и работы УЗ и представит перспективное видение стратегического развития "Укрзалізниці", – написал Криклий.

УЗ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!