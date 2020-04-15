Активно стартовавшая в начале года передача "Киевгорстрою" брошенных "Укрбудом" жилых комплексов приостановилась. И если ранее КГС сообщал о новых и новых принятых домах, то уже больше месяца как об этом процессе новостей нет, а более 13 тысяч инвесторов, вложившихся в стройки, ищут ответы по инстанциям.

Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир в интервью OBOZREVATEL рассказал, что сейчас происходит с передачей объектов.

Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир

– Сколько жилых комплексов "Укрбуда" на сегодня принял "Киевгорстрой"?

– На сегодня мы полностью приняли 5 из 23 объектов. Это ЖК "Гармония", "Солнечная Ривьера", "Новомостицкий", "Харьковский" и "Пектораль". И сейчас практически закончена подготовка документов по еще одному ЖК - "Кирилловский Гай". Но по значительной части объектов мы уперлись в непонимание масштаба проблемы бизнесменами – владельцами земли и чиновниками разного уровня.

Самый яркий пример – Министерство обороны Украины. Четыре крупных комплекса строится на их землях, и структуры Минобороны там заказчики. Всё, что нужно от них сейчас – переподписать договоры, чтобы "Киевгорстрой" официально мог начать работы на комплексах.

Мы не просим ни денег, ни каких-то преференций – просто подпишите договоры на тех же условиях, что и были. Проведено несколько встреч, в том числе на них были и инициативные группы инвесторов, отправлены уже десятки писем.

Но в итоге вопрос начинает тонуть в бюрократии, и никто никуда не торопится. Мы получили ответ только по одному из ЖК, и он совсем не о том, о чем нас заверяли на встречах с замминистра.

Встреча в Минобороны с инвесторами "Укрбуда" МОУ

– О каком комплексе речь?

– Это ЖК "Чарівне місто" – огромный объект на метро "Красный хутор". Мы задали вопросы по четырем объектам, но в ответе речь идет только о нём. Минобороны хочет увеличить процент жилой площади, которую получает как заказчик.

Ответ Минобороны

В письме МОУ идет речь об увеличении доли. Цифры не указаны, но в общении звучали и 8% и даже 10% (сейчас шесть. – Авт.). И это сразу ставит под вопрос финансовую возможность завершения объекта.

Чтобы было понятнее. Общая площадь квартир всех очередей – 204 626,34 кв. м. Квартир – 3 642. Средняя площадь одной – 56 кв. м.

6% – это 12 277 кв. м. или приблизительно 219 квартир.

Каждое увеличение на 2% при средней стоимости 19 000 грн/кв. м. – это порядка 80 миллионов гривен отобрать у инвесторов! Что критично, когда каждая гривня на счету.

Стройка стоит год, принять ее и начать строить мы не можем.

Тысячи инвесторов, военнослужащих, ветеранов АТО, которые там должны получить квартиры – всеми забыты. Они приходят за ответами ко мне, но у меня ответов нет! Есть только вот это письмо от Минобороны, где они требуют больше квартир, и которое очень ярко показывает, насколько чиновников "волнуют" проблемы людей.

Сейчас сменился министр, мы продублировали все проблемные вопросы ему. Надеемся, что формализм будет отброшен и вопрос решен максимально быстро, без лишней бюрократии. Но с каждым днем надежды тают.

– С какими еще комплексами Минобороны не решен вопрос?

– Это "Art House" на Трутенко, "Urban Park" на Магнитогорской, "Оберег-2" на Бориспольской. Причем на последних двух мы уже полностью оценили объемы стройработ, завели рабочих, готовы были начать, но уперлись в бесконечное ожидание.

Я буду вынужден выводить оттуда стройбригады, мы не можем развернуть полностью процессы без законных оснований. Если Минобороны способно, то может строить самостоятельно, мы на эту почетную миссию не напрашивались!

Протест инвесторов "Укрбуда" на Банковой

– Но президент Зеленский публично назвал именно "Киевгорстрой", обещал поддержку. Подключается ли Офис президента к решению проблем инвесторов "Укрбуда"?

– Мы понимаем, почему выбор пал на КГС, сегодня надежней компании просто нет. И за такую оценку благодарны. Но сейчас нас оставляют один на один с проблемами, и мы не чувствуем обещанного содействия.

– В чем оно должно заключаться?

– Мы свели общий баланс по всем ЖК "Укрбуд". Там три подписи – моя, руководителя "Укрбуд Девелопмент" и Фонда финансирования строительства, через который продавались квартиры. Эти цифры я передал инициативным группам инвесторов – все максимально прозрачно. Но картина там неутешительная.

Наша задача как компании – приносить прибыль и дивиденды киевской громаде, которой "Киевгорстрой" принадлежит. Но в этих цифрах даже достаточно оптимистичный вариант – это ноль! А прибыль – только при очень оптимистичном.

Где мы должны взять деньги на достройку? Вынуть из объектов "Киевгорстроя"?! Этого не будет!

Строительство по нашим объектам идет четко, в плановом режиме.

Мы обратились в Государственное ипотечное учреждение, у них есть возможность выкупить большой объем квартир. А нам нужна большая сумма именно на моменте, чтобы запустить одновременно беспрецедентное количество строек – их 23! Потом там начнутся продажи, и ситуация, я надеюсь, выровняется.

Все проблемные вопросы мы описали и отправили в Офис президента. Но заместитель, которому это поручено, тоже отписывается нам формально – переслали туда-то проработать в рамках компетенции.

Мы же не требуем ничего невозможного! Дайте поручение содействовать, чиновники понимают только четкие команды! Ведь квартиры ждут больше 13 тысяч семей, это около 40 тысяч человек!

Нам не надо ничего сверхъестественного или противозаконного. Просто просим оперативности и здравого смысла.

Можно поручить Минобороны оперативно проработать вопрос? Можно!

Можно в ГИУ ускорить формальные процедуры? Можно!

Может Киевсовет освободить укрбудовские стройки от лишней нагрузки в виде паевого взноса, который и так уже отменен со следующего года? Может!

Может ГАСК без искусственных придирок ввести дома в эксплуатацию? Вполне!

И так далее.

– Но ведь можно пока принимать остальные ЖК, помимо минобороновских и тех, где еще возникли проблемы.

– По ним тоже идет работа, сейчас почти по всем уже закончены сверки свободных и проданных площадей, отправлены на проверку заказчикам строительства. Некоторые из них, кстати, тоже решили половить рыбку в мутной воде – выторговать себе дополнительные преференции. Этого не будет! Мы перезаключаем договора только на старых условиях или стройте сами!

Ключевой момент – "Киевгорстрой" согласился принимать ВСЕ объекты, а не по отдельности. Иначе финансовый смысл этого проекта пропадает полностью. Ведь часть объектов жестко минусовые и достроить весь объем можно только если будут переданы все объекты, в которых есть еще что продавать.