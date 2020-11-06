К 2020 году свободное передвижение между почти всеми странами мира стало привычным делом для людей. Никто не ожидал, что наступит момент, когда страны "закроются" и поездки за границу станут невозможной или трудновыполнимой задачей. Конечно же, это и другие последствия Covid-19 повлияли на миграционные процессы и в свою очередь на объемы международных денежных переводов.

Вялый экономический рост по всему миру, низкий уровень занятости в принимающих мигрантов странах, падение цен на нефть и т.д. вызвали значительное снижение масштабов международной миграции – впервые за последние 10 лет. В свою очередь такие тенденции стали результатом сокращения объемов денежных переводов. И хотя экономическая активность и уровни занятости во всем мире в разной степени восстанавливаются по сравнению с уровнями, достигнутыми во втором квартале 2020, они все еще далеки от докризисных показателей. При этом маловероятной остается отмена мер предосторожности государств в 2021 году с постоянным ростом количества заболевших и отсутствием вакцины. В связи с этим, согласно прогнозам Всемирного банка, потоки денежных переводов в страны с низким и средним уровнем доходов (СНСД) сократятся на 7,2% до $508 млрд в 2020 году, а затем на 7,5% до $470 млрд в 2021 году. В общем объемы денежных средств, отправляемых на родину трудящимися-мигрантами может сократиться к 2021 году на 14 процентов по сравнению с уровнем, достигнутым в 2019 году, до вспышки COVID-19.

Мир

Несмотря на прогнозируемый спад в объемах международных денежных поступлений, ожидается, что значимость такого источника внешнего финансирования для стран с низким и средним уровнем доходов (СНСД) еще больше возрастет в 2020 году. В 2019 году потоки денежных переводов в СНСД достигли рекордного уровня в $548 млрд – это больше, чем сумма прямых иностранных инвестиций ($534 млрд) и зарубежной помощи в целях развития (около $166 млрд). Однако прогнозируется, что сокращение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) будет еще более резким – их потоки в страны с низким и средним уровнем доходов сократятся почти на 32% в 2020 году в связи с глобальной пандемией по сравнению с их объемом в $531 млрд в 2019-м. Соответственно и разрыв между денежными переводами и ПИИ дополнительно увеличится.

Трем крупным странам-получателям денежных переводов – Мексике ($39 млрд в 2019 году), Пакистану ($22 млрд) и Бангладешу ($18 млрд) удалось избежать сокращения притока денежных переводов во втором квартале и, похоже, зафиксировать рост в третьем квартале. В случае Мексики резкое увеличение потоков денежных переводов, наблюдавшееся в первом квартале 2020 года, могло быть вызвано снижением курса песо по отношению к доллару на 25%. Так, мексиканские мигранты в Соединенных Штатах переводили средства и пользовались более низкими ценами (в долларовом выражении) на товары и активы в Мексике. Однако слабая ситуация с занятостью в Соединенных Штатах – занятость латиноамериканцев сократилась на 5 млн в апреле – вероятно, замедлит потоки денежных переводов в ближайшем будущем.

В случае Пакистана резкое увеличение денежных переводов в июле, по крайней мере частично, можно объяснить тем, что в этом году многие не смогли совершить паломничество в Мекку в связи со всемирным карантином и отменой виз. В 2019 году более 1,8 миллиона иностранцев совершили хадж, тогда как в этом году только местные жители (формально 1000 человек). Непотраченные деньги были отправлены домой. Кроме того, значение сыграли усилия правительства по привлечению денежных переводов с помощью налоговых льгот.

Эта же причина повлияла и на потоки денежных переводов в Бангладеш в июле 2020 года. Но, возможно, более важной причиной колоссального роста денежных переводов на 53,5% в третьем квартале стала помощь в восстановлении страны после наводнения, которое затопило более четверти суши страны, разрушив почти 1 миллион домов.

Тем временем в Украине

Согласно инфляционному отчету НБУ за апрель 2020, денежные переводы трудовых мигрантов в Украину в 2020 году должны были сократиться на $ 2,6 млрд (20%), до $ 10 млрд. Однако денежные переводы от трудовых мигрантов оказались более устойчивыми к кризису – падение было менее серьезным. И уже в обновленных отчетах за июль и октябрь прогнозы более позитивные.

Приблизится к прежним показателям помогло возвращение украинских мигрантов на работу за границу и более устойчивый спрос на трудовых мигрантов из Украины (в частности в Польше). Ожидается незначительное снижение денежных переводов от трудовых мигрантов в 2020 (на 4%). К концу года количество мигрантов восстановится до докризисного уровня, поэтому, ожидается, что в 2021 году объемы переводов достигнут уровня 2019-го и будут в дальнейшем расти.

Сейчас Украина уже имеет позитивные тенденции в денежных переводах. Если за январь-сентябрь 2020 года, по данным НБУ, объем денежных переводов упал на 2,5% или $ 220 млн до $ 8,48 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($ 8,7 млрд), то уже в сентябре 2020 украинцы, которые работают за границей, перевели в страну $1,098 млрд, что на 5,58%, или на $ 58 млн больше, чем в сентябре прошлого года ($ 1,04 млрд). Сохранение значительных поступлений частных переводов из-за границы происходит также на фоне сокращения потребительских расходов во время жестких карантинных ограничений. Именно поэтому наш конкретных случай не является уникальным, а скорее логичным для нашей роли страны-реципиента денежных переводов.

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