Главный украинский экономист рассказал, почему гривня укрепляется, а цены в магазинах не падают.

По его словам, зарплата людей выросла - гривня укрепилась и теперь они давят друг на друга и не давят на цены.

Оху*тельно умно вроде сказал, но нихрена не понятно - так почему же?!

Он - теоретик, а я практик.

Я не великий экономист, а обыкновенный предприниматель у которого 20+ магазинов, 400+ поставщиков и 10’000+ товаров на полках. Я мониторю прайсы большинства поставщиков - цены не падают и этому есть ряд простых бизнесовых объяснений.

Скажу своё холопское мнение.

Людей ведь интересует на простом языке - почему курс укрепляется, а цены на товар на полках не падают.

Для импортного товара:

1. 90% товара на полках магазинов стоит под реализацию или длинную отсрочку. Условия оплат за такой товар 30-90 дней с момента поставки. Поставщики не верят, что курс объективный и стабильный - что продержится еще 3 месяца.

ТУПО - НЕ ВЕРЯТ.

Поэтому продолжают сохранять курс выше понимая, что он подскочит, а переоценки потом никто делать не будет. И они прогорят - как это уже было с 5 на 8, с 8 на 13, с 13 на 25.

2. Большинство товара из Азии и стоящих сейчас на полках, было выкуплено импортерами ещё в первом полугодии. На 90-120 дней раньше, чем его поставили на полку. Потому что вся Азия работает по предоплате.

Сначала заплати, потом 45 дней производство, потом 45 дней доставка - выходит как минимум оплатили его за 3-4 месяца до попадания на полку магазина. Курс был другой. И соответственно посчитан в цене товара курс более высокий.

3. На брендовый товар (европейский и американский) - оплаты производителям ещё не делали. Там импортёры получают длинные отсрочки от производителей на оплату через 90-120 дней после поставки. Импортёры понимают, что расчёт ещё впереди и если сейчас понизить курс и отгрузить товар, а курс скаканет. То на оплату денег они уже не наберут. Опять же - не верят в честность и объективность укрепления гривны.

Для внутреннего производства.

А вы вообще понимаете, что большинство сырья и полуфабрикатов опять же из-за границы и ситуация там аналогичная - где-то выкупали много раннее по высокому курсу, а где-то ещё предстоит рассчитываться и не верят в такое резкое укрепление гривны.

НИКТО НЕ ВЕРИТ В ОБЪЕКТИВНОСТЬ КУРСА.

НИКТО НЕ ВИДИТ ПРИЧИН ДЛЯ ТАКОГО УКРЕПЛЕНИЯ ГРИВНИ.

Бизнес уже столько раз на*бывали с курсом и скачками, бизнес уже столько раз терял и прогорал на курсовых разницах - что проще выжидать и не дергаться, чем рискнуть - в очередной раз поверить государству и вылететь в трубу.

Когда поверят?

1. Когда в каждой сфере кто-то первый начнёт считать по-новому - остальные потянутся.

2. Когда один круг контрактов купят-продадут и опять заново купят по ровному одинаковому курсу. Это цикл - 9-12 месяцев.

3. Когда увидят или им объяснят на пальцах, какие есть объективные причины для такого стремительного укрепления гривны.

Сами магазины цены не понижают - их должен понизить поставщик-импортёр. А поставщики ждут ... и пока немного больше зарабатывают.

Вот поэтому цены стоят - ну а кому-то что-то там давит - это бесспорно.

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