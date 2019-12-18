Главный украинский экономист рассказал, почему гривня укрепляется, а цены в магазинах не падают.
По его словам, зарплата людей выросла - гривня укрепилась и теперь они давят друг на друга и не давят на цены.
Оху*тельно умно вроде сказал, но нихрена не понятно - так почему же?!
Он - теоретик, а я практик.
Я не великий экономист, а обыкновенный предприниматель у которого 20+ магазинов, 400+ поставщиков и 10’000+ товаров на полках. Я мониторю прайсы большинства поставщиков - цены не падают и этому есть ряд простых бизнесовых объяснений.
Скажу своё холопское мнение.
Людей ведь интересует на простом языке - почему курс укрепляется, а цены на товар на полках не падают.
Для импортного товара:
1. 90% товара на полках магазинов стоит под реализацию или длинную отсрочку. Условия оплат за такой товар 30-90 дней с момента поставки. Поставщики не верят, что курс объективный и стабильный - что продержится еще 3 месяца.
ТУПО - НЕ ВЕРЯТ.
Поэтому продолжают сохранять курс выше понимая, что он подскочит, а переоценки потом никто делать не будет. И они прогорят - как это уже было с 5 на 8, с 8 на 13, с 13 на 25.
2. Большинство товара из Азии и стоящих сейчас на полках, было выкуплено импортерами ещё в первом полугодии. На 90-120 дней раньше, чем его поставили на полку. Потому что вся Азия работает по предоплате.
Сначала заплати, потом 45 дней производство, потом 45 дней доставка - выходит как минимум оплатили его за 3-4 месяца до попадания на полку магазина. Курс был другой. И соответственно посчитан в цене товара курс более высокий.
3. На брендовый товар (европейский и американский) - оплаты производителям ещё не делали. Там импортёры получают длинные отсрочки от производителей на оплату через 90-120 дней после поставки. Импортёры понимают, что расчёт ещё впереди и если сейчас понизить курс и отгрузить товар, а курс скаканет. То на оплату денег они уже не наберут. Опять же - не верят в честность и объективность укрепления гривны.
Для внутреннего производства.
А вы вообще понимаете, что большинство сырья и полуфабрикатов опять же из-за границы и ситуация там аналогичная - где-то выкупали много раннее по высокому курсу, а где-то ещё предстоит рассчитываться и не верят в такое резкое укрепление гривны.
НИКТО НЕ ВЕРИТ В ОБЪЕКТИВНОСТЬ КУРСА.
НИКТО НЕ ВИДИТ ПРИЧИН ДЛЯ ТАКОГО УКРЕПЛЕНИЯ ГРИВНИ.
Бизнес уже столько раз на*бывали с курсом и скачками, бизнес уже столько раз терял и прогорал на курсовых разницах - что проще выжидать и не дергаться, чем рискнуть - в очередной раз поверить государству и вылететь в трубу.
Когда поверят?
1. Когда в каждой сфере кто-то первый начнёт считать по-новому - остальные потянутся.
2. Когда один круг контрактов купят-продадут и опять заново купят по ровному одинаковому курсу. Это цикл - 9-12 месяцев.
3. Когда увидят или им объяснят на пальцах, какие есть объективные причины для такого стремительного укрепления гривны.
Сами магазины цены не понижают - их должен понизить поставщик-импортёр. А поставщики ждут ... и пока немного больше зарабатывают.
Вот поэтому цены стоят - ну а кому-то что-то там давит - это бесспорно.
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