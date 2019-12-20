Из-за Украины: в Европе рухнули цены на газ

Цена природного газа на европейских биржах рекордно упала после новости о том, что Украина и Россия достигли согласия о транзите.

"Январские фьючерсы на газ в ходе торгов на ICE Endex в Амстердаме подешевели на 8,7% – до 13,7 евро за мВт.ч. Фьючерсы на газ с поставкой в следующем месяце на лондонской площадке ICE Futures упали в цене на 7,1% – до 36,32 пенса за терм ($4,73 за 1 млн британских тепловых единиц, BTU)", – сообщил "Интерфакс"

Это падение – максимально с августа, уточнили в агентстве.

Цена на газ упала

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа. Там готовы заключить его на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе. Россия готова поставлять газ, если только Украина откажется от многомиллиардных исков к "Газпрому".

Путин на переговорах в Париже 9 декабря намекнул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что страна может получить 25% скидку на газ.

В свою очередь, Зеленский заявил о необходимости подписания 10-летнего контракта на транзит газа, а не краткосрочного, как настаивает РФ. Также он поднял вопрос о выплате Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Зеленский отметил, что Украина готова получить с России долг газом.

В Берлине в четверг, 19 декабря, состоялись переговоры Украины и России по транзиту газа. Министр энергетики Украины Алексей Оржель сообщил, что в ходе переговоров удалось достичь согласия о принципиальных условиях транзита газа.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram