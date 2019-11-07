Побили рекорд: долг Украины перед иностранцами достиг исторического максимума

Долги Украины перед иностранными инвесторами, купившими облигации внутреннего госзайма, достигли исторического максимума – 100,99 млрд грн.

По итогам прошедших 5 ноября аукционов нерезиденты скупили ОВГЗ на сумму 1,07 млрд грн. Об этом сообщил "Интерфакс-Украина". "С конца прошлого года нерезиденты увеличили вложения в украинские ОВГЗ почти в 16 раз, в том числе их портфель гривневых облигаций вырос с 6,14 млрд грн до 98,17 млрд грн", – сказано в сообщении.

Также иностранцы активно скупали долларовые облигации – их доля в 2019 году увеличилась с 0,16 млрд грн до 2,82 млрд грн, и облигации в евро – с 0,05 млрд грн до 1,37 млрд грн. И это при том, что ставка по ним значительно ниже.

"В то же время в целом объем ОВГЗ в обращении с конца 2018 году возрос на 6,7% – до 808,01 млрд грн. В результате если на конец прошлого года доля нерезидентов среди владельцев украинских внутренних госбумаг составляла 0,8%, то теперь – 12,5%", – говорится в сообщении.

Продали ОВГЗ на 3 млрд

По итогам аукциона 5 ноября Минфин привлек 3,14 млрд гривен, большая часть из которых составили поступления от 4-летних ОВГЗ. В Минфине отметили, что постоянно снижают процентную ставку. Следовательно, такие кредиты для Украины становятся дешевле.

Средневзвешенные ставки доходности составили:

по 3-месячным ОВГЗ - 14,35% (снижение на 100 базисных пунктов);

по 1-летними ОВГЗ - 14,0% (снижение на 27 бп);

по 4-летним ОВГЗ - 13,3% (в последний раз, 4-летние бумаги размещались в мае 2019 по ставке 16%).

Облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) – ценные бумаги, которые выпускает государство и продает инвесторам внутри страны или за рубежом. У них есть срок погашения (от нескольких месяцев до нескольких лет), по истечении которого государство обязуется вернуть деньги и проценты. Ставка ОВГЗ в Украине – от 14% до 18% (ее постепенно снижают).

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Так сообщал OBOZREVATEL:

Облигации внутреннего госзайма, за счет которых бюджет Украины пополнили на несколько десятков миллиардов гривен, в основном покупают местные банки. А ставка по ним не чрезмерно высокая. Об этом сказала министр финансов Оксана Маркарова.

Министерство финансов Украины до конца 2019 года для покрытия дефицита бюджета собирается привлечь 50 млрд гривен за счет продажи долговых облигаций (ОВГЗ) иностранным инвесторам.

24 сентября бюджет Украины получил 13,2 млрд грн инвестиций от продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Это одно из рекордных поступлений в 2019 году.

Национальный банк разрешил иностранным инвесторам, которые купили облигации госдолга или доли в украинских компаниях, продавать их и без ограничений выводить деньги за границу.

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