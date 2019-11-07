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7 ноября • обновлено в 15:25
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/ Рынки и компании

Побили рекорд: долг Украины перед иностранцами достиг исторического максимума

1.6т Читать материал на украинском

Долги Украины перед иностранными инвесторами, купившими облигации внутреннего госзайма, достигли исторического максимума – 100,99 млрд грн.

По итогам прошедших 5 ноября аукционов нерезиденты скупили ОВГЗ на сумму 1,07 млрд грн. Об этом сообщил "Интерфакс-Украина". "С конца прошлого года нерезиденты увеличили вложения в украинские ОВГЗ почти в 16 раз, в том числе их портфель гривневых облигаций вырос с 6,14 млрд грн до 98,17 млрд грн", – сказано в сообщении.

Также иностранцы активно скупали долларовые облигации – их доля в 2019 году увеличилась с 0,16 млрд грн до 2,82 млрд грн, и облигации в евро – с 0,05 млрд грн до 1,37 млрд грн. И это при том, что ставка по ним значительно ниже.

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"В то же время в целом объем ОВГЗ в обращении с конца 2018 году возрос на 6,7% – до 808,01 млрд грн. В результате если на конец прошлого года доля нерезидентов среди владельцев украинских внутренних госбумаг составляла 0,8%, то теперь – 12,5%", – говорится в сообщении.

Продали ОВГЗ на 3 млрд

По итогам аукциона 5 ноября Минфин привлек 3,14 млрд гривен, большая часть из которых составили поступления от 4-летних ОВГЗ. В Минфине отметили, что постоянно снижают процентную ставку. Следовательно, такие кредиты для Украины становятся дешевле.

Средневзвешенные ставки доходности составили:

  • по 3-месячным ОВГЗ - 14,35% (снижение на 100 базисных пунктов);

  • по 1-летними ОВГЗ - 14,0% (снижение на 27 бп);

  • по 4-летним ОВГЗ - 13,3% (в последний раз, 4-летние бумаги размещались в мае 2019 по ставке 16%).

Облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) – ценные бумаги, которые выпускает государство и продает инвесторам внутри страны или за рубежом. У них есть срок погашения (от нескольких месяцев до нескольких лет), по истечении которого государство обязуется вернуть деньги и проценты. Ставка ОВГЗ в Украине – от 14% до 18% (ее постепенно снижают).

Побили рекорд: долг Украины перед иностранцами достиг исторического максимума

twitter.com

Так сообщал OBOZREVATEL:

  • Облигации внутреннего госзайма, за счет которых бюджет Украины пополнили на несколько десятков миллиардов гривен, в основном покупают местные банки. А ставка по ним не чрезмерно высокая. Об этом сказала министр финансов Оксана Маркарова.

  • Министерство финансов Украины до конца 2019 года для покрытия дефицита бюджета собирается привлечь 50 млрд гривен за счет продажи долговых облигаций (ОВГЗ) иностранным инвесторам.

  • 24 сентября бюджет Украины получил 13,2 млрд грн инвестиций от продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Это одно из рекордных поступлений в 2019 году.

  • Национальный банк разрешил иностранным инвесторам, которые купили облигации госдолга или доли в украинских компаниях, продавать их и без ограничений выводить деньги за границу.

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Тема
Инвестиции в Украину
Место
Украина
Теги
ОВГЗ НБУ
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семенов Александр
семенов Александр
Му-у-у-у (восторженное) Ну и гымн конечно, как тут не заспиваты !
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Это случаем не то ,что рухнуло в России в 1998 году?
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
В этом и есть секрет экономического стрибка Украины!
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