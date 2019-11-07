Победители проекта "Морское дело 2019" посетили Амстердам

Фонд Бориса Колесникова организовал для тридцати победителей конкурса "Морское дело 2019" поездку в Нидерланды. С 5 по 8 ноября студентов ожидает насыщенная программа: посещение международной выставки Europort 2019, экскурсия в порт Роттердама и компанию ЕМО (крупнейший сухогрузный терминал Европы), а также прогулки с гидами по Роттердаму и столице Нидерландов.

Студенты прибыли 5 ноября в аэропорт Схипхол в Амстердаме. Он построен сто лет назад на месте военной авиабазы, а название унаследовал от старинного форта Схипхолл. Сегодня это крупнейший аэропорт Европы. Затем группа направилась в исторический центр города. Возле отеля NH Barbizon Palace украинские студенты встретились с экскурсоводами, вместе осмотрели легендарные достопримечательности и насладились прогулкой по набережным реки Амстел.

Улица Дамрак ведет от вокзала к сердцу столицы, площади Дам. Именно здесь в 13-м веке местные рыбаки построили дамбу (dam) на реке Амстел и основали поселение Амстелледаме. Бухта возле Амстелледаме была глубокой и принимала крупные торговые суда и большие рыбачьи лодки.

Развитие торговли способствовало застройке, и к 1 300 году рыболовецкая деревня получила статус города. К 15-му веку Амстердам стал крупнейшим торговым центром страны. От названия реки и слова "дам", дамба, образовано название столицы. Гиды рассказали студентам, что Площадь Дам зародилась как рыночная в 14-м веке.

Сейчас она переполнена туристами, которые направляются в магазины и рестораны, осматривают торговые улочки или расположенные поблизости памятники. На площади Дам есть пять достопримечательностей столицы. Возвышается Национальный монумент, возведенный в 1956 году. По сторонам обелиска установлены фигуры, символизирующие жертв Второй мировой войны, трагедию нацистской оккупации и освобождение Нидерландов.

Центральное место на площади Дам занимает Королевский дворец. В начале 21-го века после реконструкции его открыли для туристов. Королевская семья им не пользуется, лишь иногда проводит официальные приемы и монаршие свадьбы. Рядом с Королевским дворцом виднеется Новая церковь, или Ньивекерк (Nieuwe Kerk). Массивное готическое здание построено в начале 15-го века. Из-за близости к Королевскому дворцу здесь проводят религиозные церемонии во время коронаций.

После пожара 1 645 года церковь была частично перестроена Якобом ван Кампеном. Обилие готических окон дает хорошее освещение, поэтому в церкви проводят художественные выставки и органные концерты. Между церковью и Королевским дворцом возвышается причудливое здание, построенное 1 899 году как Центральный почтамт.

Здание представляет собой образец исторического стиля конца 19-го века, а сейчас здесь размещен торговый центр Magna Plaza. На площади Дам находится знаменитый магазин De Bijenkorf, что в переводе означает "пчелиный улей". Старейший торговый центр Нидерландов размещается в пятиэтажном здании и привлекает любителей шопинга из всех стран. Рядом расположен музей мадам Тюссо, в котором экспонируются восковые фигуры знаменитостей и выдающихся голландских спортсменов.

На площади Дам проходят все городские праздники. На Рождество здесь устанавливают Луна-парк со старинными каруселями. В день рождения короля Виллема-Александра сюда выходят жители города в оранжевых нарядах, в честь правящей Оранской династии. "В Амстердаме очень чистый воздух, никакой загазованности. Кроме общественного электротранспорта и велосипедов, здесь много частных электромобилей.

Городские такси – это новенькие черные Tesla. На велосипедах голландцы ездят мастерски, на ходу могут жевать бутерброд или проверять сообщения в смартфоне, автомобили уступают им дорогу. В Нидерландах 16 миллионов населения и 18 миллионов велосипедов. Никогда раньше не видела такого количества велосипедов. По словам экскурсовода, у жителей города их несколько раз в год воруют, поэтому большинство ездит на старых скромных моделях", − делится впечатлениями студентка Виктория Белошапка из Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова (г. Николаев).

Средневековый Амстердам предстал перед юными украинскими моряками во дворе древнего монастыря Бегинок. (Бегинки получили название от слова "бегинаж", община, поскольку проживали общежитием.) Бегейнхоф является полной противоположностью шумным улочкам и представляет собой закрытый двор из 47 домов. Это единственный внутренний двор в Амстердаме, заложенный в средние века.

В 14-м веке здесь проживала женская католическая община. Ребята увидели самый старый деревянный дом Голландии − почти черный Houten Huis – Хаутен- Хейс, построенный в 1 420 году, до запрета на возведение деревянных построек, и самый узкий дом в Амстердаме, шириной в полтора метра с фасадом на одно окно; и пресвитерианский шотландский храм, который обычно называют английской церковью. Студенты осмотрели бывшую церковь женского монастыря Агниток.

Здание расположено в районе De Wallen (квартале Красных фонарей), а знаменито тем, что именно здесь в начале 17-го века находился первый корпус учебного заведения, которое сегодня известно всему миру как Амстердамский университет.

"Кажется, здесь нет асфальта, тротуары вымощены плиткой, все в цветах. Удивительно уютная атмосфера, приветливые люди, окна открыты, нам могут помахать рукой и поздороваться. Дома сказочные, яркие, стоят плотно – совсем как пряничные домики в витрине кафе. Под крышами крюки, чтобы поднимать мебель, товар или носилки. Нам объяснили, что все дело в голландской практичности. Когда ввели налог на землю, дома стали строить в высоту. Чтобы защитить стены, их придвигали ближе к соседям.

Оберегая товар от затопления, склад устраивали на верхнем этаже и делали его шире, чем нижний – но ощущение сказки не проходит. Такое первое впечатление от Амстердама и спасибо за него Фонду Бориса Колесникова", – говорит студент Вячеслав Древов из Одесского национального морского университета (г. Одесса). Завершился первый день в Амстердаме возле Весовой палаты на площади Ниумаркт. Когда-то средневековый Амстердам окружала крепостная стена, и в этом месте находились укрепленные ворота и башня святого Антония. Позже стены снесли, а в башне разместилась вторая Весовая палата.

Здесь взвешивали товары, прибывавшие в город из разных уголков мира. Башня украшена эмблемами гильдий, обосновавшихся на верхних этажах − кузнецов, каменщиков, художников, врачей. В 19-м веке здесь работали мастерские, пожарная часть и архив, а сейчас туристов встречает запах кофе и аромат свежей выпечки в уютных кафе.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!