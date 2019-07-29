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Шок для олигархов: что пишет мировая пресса о власти Зеленского

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Победа Владимира Зеленского и его команды на последних выборах в Украине встревожила олигархов, которые привыкли десятилетиями влиять на политику.

Такое мнение аналитика фонда Карнеги Балаша Ярабика приводит газета The Economist, сообщает в обзоре зарубежной прессы BBC. По его словам, "золотой век олигархов" в Украине закончился.

Ярабик считает, что новоизбранного президента мотивируют не деньги. Но он напоминает, что теперь нужно выполнять предвыборные обещания - завершить войну с Россией, восстановить экономику и искоренить коррупцию.

В материале сказано, что на посту премьер-министра Украины эксперт видит технократа, а кандидатом в генпрокуроры предлагает "уважаемого реформатора" Руслана Рябошапку. Однако в целом эксперт о команде нового главы государства высказывается осторожно. По его мнению, лакмусовым тестом для новой власти, будет дело ПриватБанка. А в целом все зависит от команды, которую создаст Зеленский.

"Новоизбранных депутатов мало что объединяет, кроме названия партии. Поэтому Зеленскому может быть трудно их контролировать. У олигархов, в том числе и Коломойского, могут быть свои группы внутри парламента. Новая элита не обязательно будет лучше старой", - подводят итог авторы материала.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что достиг определенных договоренностей на встречах с украинскими олигархами Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком и Игорем Коломойским.

Также президент Украины Владимир Зеленский предложил завлечь к инвестированию в разрушенную инфраструктуру Донбасса крупный бизнес.

А 4 июня в ходе встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом Зеленский заявил, что не собирается выступать на стороне бывших владельцев ПриватБанка (имеется в виду олигарх Игорь Коломойский), и намерен защищать только государство.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Владимир Зеленский
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