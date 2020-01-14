Отмена трудовых книжек в Украине: Милованов рассказал, как поступят с документами

Трудовые книжки в Украине не отменяются и по желанию сотрудника работодатели должны их заполнять.

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает "Укринформ".

"Трудовая книжка остается как механизм, по желанию сотрудника. Если у работника есть трудовая книжка, он может продолжать требовать, чтобы ее вели, чтобы туда ставили записи, и она является документом, который подтверждает стаж и все, что произошло в трудовой истории человека. То есть они не отменяются, только прилагается реестр, по желанию тех, кто не хочет иметь бумажную трудовую книжку", – сказал Милованов.

Он подчеркнул, что "государство обязуется вести реестр, который на сегодня существует уже 20 лет".

"Государство говорит, что гарантирует, что данные из этого реестра будет использовать для того, чтобы гарантировать стаж на пенсии, гарантировать защиту прав. Не хотите иметь трудовую книжку, не хотите забирать ее из сейфа директора, потому что он от вас что-то хочет, – не забирайте, у вас есть справка из реестра", – отметил министр.

Напомним, финальный вариант изменений в Трудовой кодекс, разработанный Кабмином, сохранил скандальные нормы относительно увольнения сотрудников и сверхурочного труда. Как отметил юрист Виталий Дудин, в правительственном законопроекте самые большие опасения вызывают основания для увольнения работников, а именно – их отсутствие.

Работа в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года на заседании Кабинета министров Украины члены правительства проголосовали за законопроект, который должен сделать трудовые книжки необязательными.

В Украине необходимо ввести обязательство заключать трудовой договор в письменном виде, а также разрешить работать дистанционно и по гибкому графику.

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