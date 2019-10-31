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31 октября • обновлено в 13:51
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По всей Украине уберут таксофоны: озвучена точная дата

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С 1 февраля 2020 года в Украине перестанут работать уличные таксофоны. В "Укртелекоме" объяснили, что ими пользуется очень мало людей и они убыточны.

Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг, 31 октября. Там говорят, что на сегодня сеть насчитывает около 4800 таксофонов и практически все они размещены в городах. Количество разговоров с их помощью все время сокращается: с 900 тыс. минут в месяц в 2017 году до менее 380 тыс. в 2019-м. Причина – в распространенности мобильной связи и мессенджеров.

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"В среднем ежедневно с одной таксофона происходит только около 2,5 минут разговоров. Оборудование, которое используется на таксофонной сети, физически и морально устарело, не производится в Украине и это вызывает сложности с эксплуатацией. Услуга таксофонии является убыточной. Учитывая все это, "Укртелеком" принял решение о прекращении с 01.02.2020 года предоставления услуг фиксированной телефонной связи, предоставляемые с таксофонов", – сообщили в компании.

Украина попрощается с таксофонами

Украина попрощается с таксофонами

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине изменят состав потребительской корзины. В минимальный набор благ добавят новые лекарства, мобильный телефон и оплату услуг связи.

В Украине может существенно подорожать мобильная связь. Из-за повышения цены на электроэнергию, а также введения помесячной оплаты по основным пакетам – операторам рано или поздно придется искать дополнительные источники заработка.

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Тема
Секреты мобильной связи
Место
Украина
Тег
Укртелеком
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