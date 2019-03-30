Может быть дешевле: экономист объяснил, сколько стоит газ для украинцев

Если Украина нарастит добычу собственного газа и создаст свободный рынок голубого топлива, экономически обоснованная цена для населения может снизиться до 2000 грн за тысячу кубометров.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экономист Игорь Гарбарук, комментируя "рыночные цены" на газ для украинцев.

"Рынок где? Если я могу купить газ у нескольких операторов, и между ними есть хоть небольшая конкуренция, то здесь вырабатывается рыночная цена. А нам государство отрегулировало и сказало – вы будете платить столько, у нас другого выхода нет", – отметил Гарбарук.

"Экономически обоснованная цена будет, когда мы для украинского населения будем продавать газ украинской добычи, без импорта. И когда мы на этот газ будем ставить 20-30% маржинальности, этого достаточно, чтобы покрывать затраты и планировать развитие", – объяснил он.

По словам экономиста, "порядка 1700-2000 грн – это та цена, которая является абсолютно обоснованной".

"Сегодня мы имеем цену на газ 8550 грн. Если будет увеличение в мае, мы получим на уровне 9800 грн", – также напомнил Гарбарук.

termia.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что в Украине предложили заморозить планы по повышению цены на газ для населения. Правительство инициирует переговоры с Международным валютным фондом для обсуждения вопроса.

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