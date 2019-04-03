По России нанесут новый жесткий удар: что подготовили США

Группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий намерена в среду, 3 апреля, внести на рассмотрение Конгресса Соединенных Штатов законопроект, содержащий возможность введения жестких санкций в отношении России.

Новые ограничительные меры могут принять для предотвращения вмешательства в американские выборы, которое может предпринять Кремль, сообщает ТАСС.

В частности, законопроект предусматривает возможность введения санкций против банковского, энергетического и оборонного секторов экономики России.

Кроме того, ограничительные меры могут быть введены в отношении суверенного российского долга.

Как сообщал OBOZREVATEL, США подготовили новый пакет санкций против России в связи с агрессией Кремля в Черном море, направленной на военные суда Украины, и вмешательством в избирательный процесс американцев.

В частности, предложено ввести санкции против российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах. Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты (сжиженный природный газ) за пределами РФ.

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