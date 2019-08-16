Задержали 10 млрд грн: города из-за Офиса президента остались без денег

Кабинет министров Украины задерживает украинским городам выплату более 10 млрд грн, которые предназначены на их развитие.

Деньги должны были дать еще месяц назад. Об этом "Экономической правде" рассказали мэры нескольких городов.

Речь идет о сумме в 7,6 млрд грн из фонда регионального развития и 2,5 млрд грн субвенции на социально-экономическое развитие. По словам руководителя Ассоциации городов Украины Александра Слобожана, порядка 1,4 млрд грн из этих денег должны были пойти в малые города, где их собирались потратить на коммунальную инфраструктуру и подготовку школ к учебному году.

"Приведу пример одной школы в Прилуках. Средствами первых траншей субвенции они провели ремонт, а теперь не могут закупить мебель", – говорит Слобожан.

Мэры допускают, что причина может быть в возможных внеочередных местных выборах. "Вероятно, эти задержки – результат политических игр. Как по мне, на фоне разговоров о возможных досрочных выборах на местном уровне власть переживает, что мэры могут пропиариться за счет этих средств", – говорит мэр Гайворона Роман Волуйко.

Издание приводит копию письма за подписью руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Ее на Facebook опубликовал руководитель Львовского областного совета Александр Ганущин. Богдан просит у премьер-министра Владимира Гройсмана приостановить расходы по распределению части субвенции на социально-экономическое развитие и Фонд регионального развития до формирования нового состава правительства.

Письмо Богдана Гройману facebook.com / Олександр Ганущин

Украинским городам не дали более 10 млрд грн Економічна правда

Как сообщал OBOZREVATEL, в партии "Слуга народа" не видят ничего плохого в финансировании политических партий из бюджета. Вопрос лишь в том, чтобы деньги тратились правильно. Об этом сказал глава политсилы Дмитрий Разумков во время брифинга в Верховной Раде.

Тем временем в партии "Слуга народа" надеются, что проект бюджета Украины на 2020 год новый Кабинет министров представит Верховной раде до 15 сентября. Об этом заявил будущий народный депутат от команды власти Даниил Гетманцев.

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