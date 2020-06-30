По Крымскому мосту пустили первый грузовой поезд. Видео

Андрей Довгань Рынки и компании 10:15, 30.06.2020 Обновлено: 10:28, 30.06.2020

В аннексированном Россией Крыму началось движение грузовых поездов через Керченский мост.

Об этом сообщило агенство "Крыминформ" в своем Telegram-канале. "Навстречу друг другу проехали два состава: из Крыма – с товарами республиканских производителей, с материковой части России – с топливом, зерном, удобрениями и стройматериалами", – говорится в публикации.

По Керченскому мосту запустили грузовые поезда в аннексированный Крым
"Крыминформ"

"Власти" полуострова осенью 2019 года заявляли, что Крымская железная дорога (КЖД) с открытием грузоперевозок по железнодорожной части моста через Керченский пролив ожидает постепенного роста грузопотока с 3 млн до 25-26 млн тонн в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, построенный Россией Керченский мост и досмотр кораблей, осуществляемый ФСБ, привели к тому, что Мариупольский и Бердянский морские порты несут значительные убытки.

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