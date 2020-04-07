Понесут последнее? Министр продавил запуск ломбардов в разгар карантина и наступил на грабли Милованова

Кабинет министров в конце марта, в разгар коронавируса и во время карантина, разрешил работу ломбардов и оптовых рынков. Такое решение инициировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Об этом стало известно OBOZREVATEL. Фактически министр, несмотря на угрозу распространения вируса, решил пойти на уступки владельцам ломбардов и оптовых рынков. По его мнению, именно эти сферы нуждаются в особых условиях. В логике министра, украинцы в карантин будут скупать товары на оптовых рынках и относить последнее в ломбарды.

Таким образом, Игорь Петрашко фактически наступил на грабли своего предшественника – Тимофея Милованова, который не решился ради безопасности украинцев запретить экспорт масок. А когда его спросили, по какой причине экспорт этой продукции не стали запрещать, он начал рассказывать о необходимости покупать маски заранее, а не ограничивать экспорт для бизнеса.

Также интересно, какая мотивация была у г-на Петрашко для запуска ломбардов и оптовых рынков. По его словам это якобы "смягчит условия ведения бизнеса" и "даст доступ к финансовым ресурсам". Однако о реальной причине можно только догадываться.

"Принятые изменения смягчают условия ведения бизнеса... упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают выполнения введенных противоэпидемических мероприятий", – прокомментировал изменения Игорь Петрашко.

Игорь Петрашко

Отметим, 25 марта правительство внесло дополнения в постановление №211 "О противодействии распространения на территории Украины коронавируса СОVID-19".

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства пояснили, что на период карантина снят запрет по оптовой торговле пищевыми продуктами, торговли ветеринарными препаратами, осуществления ветеринарной практики, продажи кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочных материалов, а также некоторых других видов деятельности.

Позже в это же постановление внесли еще одну правку: вывели из-под запрета работу всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 17 марта на внеочередном заседании назначила Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Во время представления кандидата на министра в Раде премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у Петрашко 20-летний стаж в сфере экономики и менеджмента.

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