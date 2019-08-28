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Зеленский решил продавать украинскую землю: сколько получит бюджет

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Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

Такие цифры назвала и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева, передает "Лига.нет".

"Цивилизованный, с электронным Госгеокадастром, открытой базой данных, нормально функционирующий рынок как аренды, так и продажи земли, действительно обеспечит нам, по самым скромным оценкам, от $700 млн до $1,5 млрд поступлений каждый год плюс даст минимум 1,5% к росту ВВП", – сказала Трофимцева.

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Она считает, что на первых этапах работы рынка земли должны действовать некоторые ограничения, например, на концентрацию земель в одних руках, а также покупку сельскохозяйственных участков иностранцами.

Также и.о. министра аграрной политики выступает за поэтапную либерализацию рынка. Но законопроект президента Владимира Зеленского, по ее словам, изначально предусматривает допуск к рынку земли юрлиц.

По мнению Трофимцевой, нужна система открытости и прослеживаемости конечных бенефициаров компаний, которые хотят приобрести сельскохозяйственную землю.

Подсчитаны доходы от открытия рынка земли в Украине

Подсчитаны доходы от открытия рынка земли в Украине

По словам Трофимцевой, Украина почти готова к завершению земельной реформы и открытию рынка земли, а оставшиеся технические вопросы могут быть решены в течение полугода.

Как сообщал OBOZREVATEL, законы о рынке земли в Украине могут быть приняты до конца 2019 года. Такие планы есть у вероятного кандидата в премьер-министры Украины Алексея Гончарука.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах провести в Украине земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году.

Также президент сообщил, что в последующие годы экономика Украины будет расти на уровне 5-7%.

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Тема
Рынок земли в Украине
Место
Украина
Тег
рынок земли
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
продажа Родины за 30 серебрянников. Западные либерасты поняли, что силой нас не завоевать, но купить можна. Главное поставить врагов народа на руководящие должности в Украине
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Я себе тоже кусочек прикуплю.
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