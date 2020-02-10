"Пляжа нет, но вы держитесь": у жителей Крыма забирают еще одно место отдыха

"Власти" аннексированного Россией Крыма выставили на продажу имущество базы отдыха "Прибой" в Коктебеле. С молотка пустят также галечный пляж.

Местные жители опасаются, что, как и во многих других местах полуострова, их лишат выхода к морю, сообщают "Крым. Реалии". Базу хотят продать за 77 миллионов рублей.

База отдыха "Прибой"

"Заявки на участие в аукционе можно будет подать до 19 марта, а сам аукцион пройдет 23 марта на электронной площадке. При этом уточняется, что электроснабжение, водоснабжение и водоотведение в базе отдыха отключены", – сказано в публикации.

Блогер КРЫМский Бандеровец в Twitter по этому поводу написал, что местные жители, опасающиеся потерять доступный пляж, уже выходили на митинг против дерибана. "Несмотря на заверения оккупантов, что пляж якобы останется доступным, в мае 2019 года оккупанты в камуфляже уже перекрывали доступ к пляжу и территории базы "Прибой" в Коктебеле, у которой, вероятно, давно есть новый “собственник”, а намеченный аукцион – лишь формальность", – объяснил ситуацию блогер.

База отдыха "Прибой"

База отдыха "Прибой"

База отдыха "Прибой"

Пляж, который оккупанты отбирают, расположен у западных склонов заповедной горы Карадаг. "Это самое чистое место в Коктебеле, страдающем от прорывов канализации. В 2014 г. “Прибой” был гоблинизирован,а первые заборы стали появляться в 2015 и 2016 гг, но местные жители спиливали их", – написал КРЫМский Бандеровец.

База отдыха "Прибой"

База отдыха "Прибой"

Крым. Несмотря на заверения оккупантов, что пляж якобы останется доступным, в мае 2019 года оккупанты в камуфляже уже перекрывали доступ к пляжу и территории базы Прибой в Коктебеле, у которой, вероятно, давно есть новый “собственник”, а намеченный аукцион - лишь формальность 2/2 pic.twitter.com/oQrZwo6l1u — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) February 10, 2020

В ответ блогеру иронично ответили: "Пляжа нет, но вы держитесь!".

Пляжа нет,но вы держитесь. — Роисся вперде! (@UnsicriFt3yeefa) February 10, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "власти" аннексированного Россией Крыма заявили, что Симферополь обеспечен водой максимум на 100 дней.

Народный депутат Украины от "Слуги народа", глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов озвучил идею зарабатывать, продавая воду в аннексированный Крым.

Парламентская ассамблея Совета Европы потребовала у России вернуть аннексированный Крым Украине. Требование было выдвинуто рядом стран-членов организации в резолюции по мониторингу выполнения своих обязательств, которую приняли депутаты ПАСЕ.

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