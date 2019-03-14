Плитка с травой и дома из риса: украинские студенты побывали на крупнейшей архитектурной выставке в Милане

Лучшие студенты-архитекторы со всей Украины с 12 по 15 марта побывали в Милане. После двухдневного тура в сопровождении итальянских архитекторов и визитов в ведущие архитектурно-дизайнерские бюро страны, 30 юных архитекторов и строителей посетили ведущую мировую выставку в области архитектуры и дизайна Made Expo-2019.

Поездку для победителей всеукраинского образовательного проекта "Архитектор 2019" организовал инициатор конкурса – Фонд Бориса Колесникова. Из 1300 претендентов в результате трехэтапного отбора выбрали лучших из лучших. В качестве приза 30 студентов отправились в Италию – в архитектурный тур по Милану в сопровождении местных архитекторов и с визитом на отраслевую выставку.

О том, что увидели украинцы на главном профильном форуме мира и как будут воплощать идеи в родной стране – в материале OBOZREVATEL.

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Архитектор обязательно должен быть развитой личностью, рассказывает преподаватель Одесской государственной архитектурной академии Татьяна Румилец. Одиннадцать ее студентов также попали в список победителей проекта "Архитектор 2019". "Такой тур, если длится больше двух дней, дает столько же знаний, как и месяц интенсивного обучения", – поясняет Татьяна.

За первые два дня победители конкурса изучили архитектуру Милана, а на третий – увидели строительные новинки со всего мира на крупнейшем архитектурном событии года. Это своеобразная витрина всего лучшего, что может предложить рынок. Сюда съезжаются архитекторы, инженеры, дизайнеры, подрядчики, поставщики. Это своеобразный огромный "Эпицентр", но вместо продавцов – лучшие производители, а вместо покупателей – люди, от которых зависит, как будут выглядеть города в ближайшем будущем.

Фонд Бориса Колесникова

Десять огромных павильонов, 100 тыс. ведущих экспертов области и лучшие достижения отрасли – все это собрали в одном месте. В этом году выставка посвящена качеству жизни. И касается это всего – безопасности материалов, строительным инновациям и комфорту.

Ознакомиться с новшествами смогли и украинские студенты – победители образовательной инициативы Фонда Бориса Колесникова.

"Мы недавно разрабатывали проект благоустройства и был вопрос: как соединить металл и дерево, бетон и дерево. Нам это тяжело, потому что в Украине это не принято. А здесь есть такая практика, пытаются найти новые подходы. Я поняла, что нужно мыслить глобально, выходить за рамки", – рассказывает студентка из Днепра Надежда Пивень. Благодаря Фонду девушка впервые побывала за границей, а на форуме смогла за один день увидеть больше, чем за годы обучения.

Фонд Бориса Колесникова

Студенты получили возможность не только рассмотреть новинки, но и познакомиться с их авторами, завести связи с ведущими архитекторами. Чтобы создать качественный проект, поясняет студентка Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры Вероника Локшина, нужно хорошо разобраться в том, что уже есть на рынке, изучить все инструменты.

К примеру, на Made Expo-2019 она увидела плитку с узором, через который прорастает трава. "У нас очень насыщенный тур, нам, конечно, понадобится время, чтобы все это осмыслить. Но это уже изменило мое восприятие. Известно, что нужно выезжать за границу, в другую среду, чтобы получить новые впечатления, знания и вернуться с ними в Украину", – отмечает Вероника.

Фонд Бориса Колесникова

Также особое внимание украинских студентов на выставке привлек дом, полностью сооруженный из рисовой шелухи. Нити, утеплитель, панели – все из экологически чистого материала. Экологичность и энергоэффективность – один из основных трендов в современной архитектуре. Самые современные окна, качественные строительные материалы, которые не пропускают холод – со всем этим украинские студенты смогли ознакомиться на Made Expo.

Киевлянку Марию Лященко больше всего заинтересовала полимеризованная древесина. Этот материал не возгорается, служит дольше обычной древесины, но при этом сохраняет ее характеристики.

Фонд Бориса Колесникова

"Я бы хотела использовать полимеризованную древесину. Можно делать небольшие спортивные залы. "Фишка" такой древесины, что ей можно предать форму, потом с нее выкачивают жидкость, пропитывают ее полимерами. Тогда древесина будет дольше служить, не будет возгораться. То есть это безопасно", – рассказывает Мария.

В Украине может быть не хуже

"То, что мы видим вокруг себя, формирует нас, как личностей. В Украине часто не соблюдаются дизайн-коды, есть проблемы. Когда приезжаем за границу, появляется вера, что мы можем сделать так же красиво", – рассказывает Татьяна Румилец.

Важно обращать внимание на детали и концентрироваться на качестве, а не сроках – к такому выводу пришел студент из Одессы Евгений Дунаевский. Благодаря Фонду Бориса Колесникова молодой человек смог познакомиться с сотрудниками миланского архитектурно-дизайнерского бюро One Works, увидел их проекты, внедренные в архитектуру города. Теперь же Евгений думает о том, как создать "команду мечты" и реализовать свои знания в Украине.

"Здесь уделяется внимание мелочам. Какие-то детали, узлы. Все в разрезах, все понятно и наглядно. Все можно потрогать, рассмотреть. Это очень важно. Смог поговорить с поставщиками", – делится своими впечатлениями Евгений.

Фонд Бориса Колесникова

В благотворительном Фонде Бориса Колесникова говорят – это уже третий тур студентов-архитекторов. В прошлые годы студентов возили в Дубай и Токио, а в этот раз выбрали "столицу" европейской архитектуры.

"Милан является культурным и архитектурным центром Италии. За четыре дня наши победители увидели экологические и инновационные строительные решения, прикоснулись к памятникам с древнейшей историей. Будущие специалисты смогли перенять передовой опыт в известном архитектурно-дизайнерском бюро Италии – One Works, пообщаться с одним из управляющих партнеров Леонардо Кавалли. Побывали ребята и в Европейском институте дизайна IED Istituto Europeo di Design – ведущем вузе Европы в области моды, дизайна, визуального искусства и коммуникаций, посетили профильные занятия. Сегодня мы даем молодежи новые знания и мотивацию, а завтра она сконструирует оригинальные сооружения и возведет новые города", – подчеркивает директор Фонда Бориса Колесникова София Мудрык.

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