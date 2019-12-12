Платим больше на 40%: Киев сравнили с популярным туристическим городом

Стоимость потребительской корзины в Киеве на 40% выше, чем такого же набора продуктов и услуг в Тбилиси.

И это при том, что в среднем жители Грузии зарабатывают больше, чем украинцы. Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"В стоимость потребительской корзины входят расходы на товары и услуги для семьи из 4-х человек – аренда, коммунальные услуги, проезд, питание, покупка одежды, детский сад, 1 пачка сигарет в день на семью и многое другое", – написал Компаниец.

Как сообщал OBOZREVATEL, чистые международные резервы НБУ в ноябре 2019 года достигли 70-ти месячного максимума и уже составляют 12,5 млрд долл.

Украинская таможня в ноябре впервые за 13 месяцев выполнила план поступлений в бюджет. Правда, чиновники пошли на самообман. На самом деле это произошло потому, что сам план снизили на 10 млрд гривен.

Медианная заработная плата в Украине в октябре 2019 года составила 7661 грн, что свидетельствует о том, что 50% официально трудоустроенных граждан оформлены на 6244 грн "чистыми" на руки.

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