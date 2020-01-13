"Петля на шее": Украина жестко ответила Австрии за защиту "газопровода Путина"

Посол Украины в Австрии Александр Щерба сравнил российский газопровод "Северный поток-2" с петлей на шее Украины.
Так он ответил главе МИД Австрии, который выступил против санкций США, введенных для проекта РФ. Об этом посол написал в Facebook.
"Уважаемый господин министр Шалленберг, со всем уважением, "Нордстрим-2" "влияет" на интересы Украины примерно так, как петля "влияет" на дыхание. Ставить сейчас существование украинской трубы в зависимость от российской доброй воли – плохая идея. Этой доброй воли нет", – написал Щерба.
Санкции проти "Северного потока-2"
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 декабря 2019 года американский Сенат одобрил введение жестких санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
В ночь на 21 декабря Трамп подписал оборонный бюджет, введя санкции против России.
Стало известно, что российские корабли не смогут продолжить строительство "Северного потока-2" вместо швейцарских, которые прервали участие в проектах из-за санкций.
Российский "Газпром" надеется, что сможет достроить газопровод "Северный поток-2" в обход Украины до конца 2020 года.
Однако глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что судно для укладки труб, необходимое для завершения газопровода "Северный поток-2" в обход Украины, Россия сможет построить не раньше, чем через четыре года.
Российская Федерация якобы самостоятельно завершит строительство газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг раскритиковал санкции против трубопровода "Северный поток-2", который Россия строит в обход Украины.
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