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13 января • обновлено в 13:09
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"Петля на шее": Украина жестко ответила Австрии за защиту "газопровода Путина"

2.3т
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Посол Украины в Австрии Александр Щерба сравнил российский газопровод "Северный поток-2" с петлей на шее Украины.

Так он ответил главе МИД Австрии, который выступил против санкций США, введенных для проекта РФ. Об этом посол написал в Facebook.

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"Уважаемый господин министр Шалленберг, со всем уважением, "Нордстрим-2" "влияет" на интересы Украины примерно так, как петля "влияет" на дыхание. Ставить сейчас существование украинской трубы в зависимость от российской доброй воли – плохая идея. Этой доброй воли нет", – написал Щерба.

Санкции проти "Северного потока-2"

Санкции проти "Северного потока-2"

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Санкции против России Северный поток-2
Персона
Александр Щерба
Место
Украина
Теги
посол Министерство иностранных дел Украины
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Комментарии
7
37
Смешно
5
Интересно
3
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Я не заметил в этом заявлении "жёсткости" - похоже, что когда щерба писал этот документ, он размазывал по своёму ры,лу слёзы ))
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1
0
Junio Van
Junio Van
ccут чубатые мавпы
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2
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"остаточный прощавай" все ближе
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4
1

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