"Петля на шее": Украина жестко ответила Австрии за защиту "газопровода Путина"

Посол Украины в Австрии Александр Щерба сравнил российский газопровод "Северный поток-2" с петлей на шее Украины.

Так он ответил главе МИД Австрии, который выступил против санкций США, введенных для проекта РФ. Об этом посол написал в Facebook.

"Уважаемый господин министр Шалленберг, со всем уважением, "Нордстрим-2" "влияет" на интересы Украины примерно так, как петля "влияет" на дыхание. Ставить сейчас существование украинской трубы в зависимость от российской доброй воли – плохая идея. Этой доброй воли нет", – написал Щерба.

Санкции проти "Северного потока-2"

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