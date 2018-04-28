Первый украинский лоукостер SkyUp: что о нем известно

Авиакомпания SkyUp, которая позиционирует себя как первый украинский лоукост-перевозчик, перенесла с апреля на май начало полетов из-за сертификационных проверок.

О перспективах компании на рынке лоукост-перевозок в эфире ObozTV рассказал руководитель комитета авиационного транспорта экспертного совета Мининфраструктуры Богдан Долинце.

"Сейчас очень активно начала развиваться компания SkyUp, которая все же больше будет ориентирована на чартерные перевозки туристов. Я думаю, это будет гибрид чартерно-регулярной компании. Шансы стать украинским лоукост-перевозчиком есть, потому что они закупают новые самолеты, а суть бизнес-модели лоукостов - покупать новые самолеты с завода, поскольку они намного более экономичные и дешевые в эксплуатации, что помогает намного снизить цену", - сообщил Долинце.

"С другой стороны - высокая загруженность самолетов. Например, половину борта они загружают чартерными пассажирами, еще 50% пассажиров они могут продавать на регулярные рейсы. Если останется небольшая часть, их можно по промо-тарифу продавать", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", первая лоукост-авиакомпания с украинской регистрацией SkyUp была создана в декабре 2017 года.

SkyUp планирует получить сертификат, позволяющий выполнять полеты, в начале мая. Сначала это будут чартеры, а с середины лета состоятся первые регулярные рейсы по маршрутам Киев–Одесса и Харьков–Одесса.

Ранее SkyUp Airlines заказала пять самолетов нового поколения Boeing 737 MAX на сумму 624 млн долларов.