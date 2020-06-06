Первый танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды (Литва). Дальше сырье пойдет на переработку.

Об этом сообщили в субботу в концерне "Белнефтехим", говорится в публикации ТАСС.

"В порт Клайпеды 5 июня в 23:00 прибыл и стал под разгрузку танкер с 77 тыс. тонн американской нефти сорта Bakken. Далее нефть будет направлена по железной дороге на Новополоцкий НПЗ", – проинформировали в концерне.

Транспортировка займет около 1,5 недели. В "Белнефтехиме" уточнили, что это 12-я танкерная поставка в этом году от альтернативных поставщиков. Общий объем танкерных поставок уже превысил 1 млн тонн нефти.

Почему поставки из США важны для Беларуси

Несмотря на то, что публично президент Беларуси Александр Лукашенко называет Россию ближайшим братским государством, на протяжении последнего года он последовательно ищет альтернативных поставщиков нефти. Так Беларусь снижает зависимость от поставок из России.

Беларусь уже покупала сырье у Саудовской Аравии, Норвегии, Азербайджана. О поставках из США страны договорились в середине мая.

Беларусь начала искать альтернативных поставщиков нефти после тарифной войны между Кремлем и Минском. РФ дала льготы своим нефтезаводам (так называемый "налоговый маневр"), которые освободили российских продавцов нефти от части пошлин. В Беларуси заявили, что из-за этого получили убытков на $330 млн.

Беларусь купила у США танкер нефти

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце апреля Беларусь купила первую партию нефти у Saudi Aramco из Саудовской Аравии – 80 тысяч тонн.

15 мая стало известно, что Россия заключила с Беларусью новую сделку по поставках нефти. Судя по всему, Москва сделала большую скидку по требованию президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

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