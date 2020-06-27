Первому в мире банкомату исполнилось 53 года: как выглядел и при каких обстоятельствах появился

53 года назад 27 июня 1967 года в районе Энфилд на севере Лондона в отделении британского банка Barclays был установлен первый в мире банкомат. Он назывался Automated Teller Machine (ATM).

При этом прототип первого банкомата был изобретен в США ещё в 1939 году. Устройство выдавало наличные, но не могло списать их со счёта: аппарат не был связан с банком. Его пытался использовать City Bank of New York, но через полгода банкиры убрали машину. Изобретение было почти на 30 лет забыто и доработано только в конце 1960-х годов. Об этом говорится в публикации EADaily.

Изобретателем современного банкомата считается шотландец Джон Шепард-Баррон. Однако его ATM поначалу был "бескарточным" банкоматом и выдавал наличные в обмен на специальный ваучер, которые надо было заранее получать в банке.

Первый в мире банкомат

Ситуация изменилась, когда в 1966 году шотландский инженер Джеймс Гудфеллоу получил патент на секретный защитный код из 4 цифр, который он назвал стал персональным идентификационным номером (или PIN-кодом). Согласно легенде, первоначально изобретатель планировал ПИН-код длиною в 6 цифр, но позже сократил длину кода до четырёх цифр, якобы именно столько цифр могла запомнить его жена.

Вскоре ПИН-коды стали широко использоваться для защиты от несанкционированного доступа к банковским счетам, благодаря чему 27 июня 1967 года в отделении британского банка Barclays появился первый в истории банкомат с привычными для нас функциями.

Внедрение банкоматов происходило постепенно. В 1971 году первые типы банкоматов использовались примерно в 35 американских банках. Первым банком, который в 1972 году начал повсеместно устанавливать банкоматы, стал все тот же американский Citibank. В том же году банк Lloyds ввёл в Великобритании первые онлайн банкоматы под названием Cash-Point, разработанные компанией IBM. Вместо ваучера они принимали пластиковые карты с магнитной полосой, что было гораздо удобнее для клиента.

Первый в мире банкомат

Развитие телекоммуникаций позволило строить сети банкоматов, которые могли использоваться сразу несколькими банками. Впервые это произошло в 1972—1975 годах в США. Несколько сотен банкоматов 18 банков в штате Вашингтон были объединены в сеть под названием Exchange. Позднее были изобретены банкоматы, способные не только выдавать наличные, но и принимать их.

К 1975 году в мире работало чуть более 5 тыс. банкоматов, из них около 3140 — в 534 американских банках. Согласно данным исследовательской компании RBR, в конце 2011 года во всём мире насчитывалось 2,4 млн банкоматов, а в 2018 году количество ATM выросло почти до 3,2 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 мая 2020 года исполнилось 136 лет, как в продаже появилась Coca-Cola. Позиционировалась она как лекарство от многих страшных болезней вроде гастрита и импотенции, и продавалась по пять центов за стакан.